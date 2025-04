Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: il pieghevole economico tra immagini e specifiche

L’estate si avvicina e con essa anche i nuovi smartphone pieghevoli della serie Z: tuttavia a questo giro dovrebbero essere ben tre i modelli in arrivo, con l’aggiunta di una versione “economica”. È da tempo che si parla di questo misterioso smartphone ed ora i primi render ce ne svelano il possibile design: ecco Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, mostrato da Onleaks, insieme ai primi dettagli sulle specifiche.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE mostrato da Onleaks: ecco il design del primo smartphone pieghevole economico

L’importanza di questo leak sta proprio nell’insider: solitamente Onleaks è uno dei più affidabili. In realtà non è la prima volta che vediamo il telefono immortalato in queste immagini: inizialmente si pensava a Galaxy Z Flip 7, ma poi è arrivata la svolta. Il prossimo pieghevole a conchiglia top avrà uno schermo esterno ridisegnato, più ampio rispetto al passato. Ecco quindi la soluzione del dilemma: il misterioso smartphone con il pannello esterno a forma di “cartella” sarebbe Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, la variante economica.

Il look è simile a quello dell’attuale Galaxy Z Flip 6, quindi non sembrano previsti stravolgimenti. Di seguito trovate una bozza della possibile scheda tecnica: in realtà il vero cruccio è il chipset che troveremo a bordo dato che i leak sono contrastanti. Si parla di uno Snapdragon ma anche dell’inedito Exynos 2500; tuttavia in queste ore si fa più certo l’ennesimo cambio di rotta con la possibilità di vedere l’Exynos 2400e, ossia il chipset di S24 FE.

Si vocifera di una doppia fotocamera da 12 + 12 MP e osservando le possibili specifiche si notano le prime differenze con il prossimo Z Flip 7. Il modello FE avrà fotocamere inferiori, un design che guarda alla precedente generazione e in soldoni si potrebbe definire come una versione aggiornata di Galaxy Z Flip 5. Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dovrebbe avvenire a luglio, insieme al già citato Z Flip 7 e allo smartphone/tablet Galaxy Z Fold 7.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 165,1 x 71,7 x 7,4 mm (aperto)

(aperto) Certificazione IP/

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- e luminosità di picco di Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 2400e a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 1 x 3,11 GHz Cortex-X4 3 x 2,9 GHz Cortex-A720 4 x 1,95 GHz Cortex-A520

GPU Xclipse 940

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Batteria da / mAh con ricarica da 25W

con ricarica da Fotocamera da 12 + 12 MP (f/1.8-2.2) con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

(f/1.8-2.2) con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 15 con One UI 7

Ultimo aggiornamento: 3 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le