Google lancia Android 16 Beta 3.2: tutte le novità

Prosegue lo sviluppo di Android 16 e, mentre si attende l’arrivo della Beta 4, Google pubblica oggi un nuovo aggiornamento minore che mira a risolvere alcuni problemi segnalati dagli utenti. Da oggi, infatti, è disponibile Android 16 Beta 3.2 con una serie di bugfix che torneranno molto utili sia agli sviluppatori che agli utenti più curiosi.

Nuovo aggiornamento minore per la beta 3 di Android 16

Crediti: Google, Canva

Android 16 Beta 3.2 (BP22.250221.015) con le patch di sicurezza di marzo 2025 è

disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Le novità riguardano principalmente la risoluzione di bug e problemi noti. Di seguito il changelog.

Risolto un problema che in alcuni casi causava una calibrazione errata del feedback tattile

Risolto un problema che causava un consumo eccessivo della batteria anche quando il dispositivo non era in uso

Risolto un problema sui dispositivi Pixel 6 e 6 Pro che a volte causava lo sfarfallio dello schermo quando si scattavano foto o si registravano video con la fotocamera

Risolti vari altri problemi che incidevano sulla stabilità e l’usabilità del sistema

Per effettuare il download di questo nuovo aggiornamento è possibile recarsi nelle impostazioni di sistema del proprio smartphone Pixel per essere notificati della disponibilità della nuova patch. In alternativa, è possibile scaricare i file Factory Image e OTA tramite il nostro approfondimento dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le