Aurzen Zip è il primo proiettore tri-fold e sta nel palmo della mano

Nel corso del CES 2025 sono state presentate tanti gadget tech: portatili, robot aspirapolvere rivoluzionari e perfino un proiettore smart molto particolare, unico al mondo. Si tratta di Aurzen Zip, la soluzione definitiva per chi cerca un proiettore dalle dimensioni compatte: si tratta del primo con un design tri-fold, un look che gli permette di stare comodamente nel palmo della tua mano!

Mentre gli occhi di tutti gli appassionati tech sono fissi sul tri-pieghevole Huawei e sulle novità che potrebbero arrivare, ecco fare capolino un dispositivo che mira a stravolgere il settore dei proiettori portatili. Aurzen Zip ripropone l’idea di un accessori “tri-pieghevole”, ma in una nuova declinazione: si tratta, infatti, del primo proiettore caratterizzato da un design tri-fold. La sua particolare struttura lo rende l’ideale per gli utenti in cerca di una soluzione facile da portare con sé ed adatta a tutti (anche ai più piccoli). Nonostante un look inedito e le dimensioni contenute, Aurzen Zip è integra un proiettore HD, un gimbal, speaker stereo e una batteria con il supporto alla ricarica rapida. La sua particolare forma a Z elimina la necessità di un treppiede (dato che può essere regolato facilmente e non necessita di supporti).

Il dispositivo è equipaggiato con il chip DLP più piccolo al mondo ed un formato davvero unico nel suo genere. Il suo corpo tri-fold permette di trasportarlo senza sforzo e le dimensioni sono praticamente quelle di uno smartphone (una volta aperto). Il proiettore offre la risoluzione nativa in HD (720p) con il supporto alla decodifica in 4K ed una luminosità di 100 ANSI Lumen; sono presenti autofocus, correzione trapezoidale e speaker stereo da 1W. Lato connettività abbiamo il Bluetooth e il Wi-Fi, per il collegamento senza fili (oppure è possibile sfruttare un pratico dongle HDMI).

Il mini proiettore tri-fold è compatibile con dispositivi Android, iOS, Windows e MacOS mentre per l’autonomia trova spazio una capiente batteria da 5.000 mAh, ricaricabile tramite Type-C (con 24W di potenza). Insomma, Aurzen Zip è davvero adatto a tutti: nelle mani dei bambini (e dei genitori) diventa uno strumenti di gioco e intrattenimento, mentre i più grandi potranno sfruttarlo al meglio sia in ambito lavorativo che per guardare film e serie in streaming in tutta comodità (ma anche per il mobile gaming).

Al momento il nuovo proiettore Aurzen Zip è disponibile in preordine su Kickstarter, ad un prezzo lancio (early bird) di 249$: il dispositivo può essere spedito in Italia (la consegna è stimata per marzo 2025) e se siete interessati conviene farci un pensiero adesso. Successivamente il prezzo di vendita sarà di 399$, quindi sicuramente è meglio acquistarlo in questa fase.

