Il nuovo ferro da stiro verticale di Xiaomi arriva in Italia

Abbiamo avuto modo di conoscere la versione lanciata in Cina, ed ora il nuovo ferro da stiro verticale targato Xiaomi debutta anche in Italia (ad un prezzo niente male). Con Xiaomi Handheld Steam Iron pieghe e grinze non saranno più un problema, specialmente per chi ha poco tempo e cerca un dispositivo in grado di agire in modo rapido ed efficiente!

Xiaomi Handheld Steam Iron ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo ferro da stiro verticale

Crediti: Xiaomi

Dotato di un look minimale (tipico del brand cinese) ed un formato compatto, Xiaomi Handheld Steam Iron si presenta come un modello perfetto sia in viaggio che per stirare a casa. Il ferro da stiro è dotato di 10 fori per la fuoriuscita del vapore ed è in grado di penetrare efficacemente e facilmente camicie, abiti e cappotti (quindi è utile anche per i capi autunnali ed invernali). Inoltre permette di sfruttare 3 modalità differenti, in base alle esigenze e al tipo di pieghe: la stiratura a secco deumidifica, rimuove le grinze e modella il tessuto; la stiratura a umido elimina le grinze normali; la stiratura a umido e colpo di vapore permette di appiattire anche le grinze più ostinate.

Crediti: Xiaomi

Grazie al suo design può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale, mentre l’ampia piastra con rivestimento in ceramica rende la stiratura semplice e veloce (basta 1 minuto per rimuovere efficacemente le pieghe). Si riscalda in soli 30 secondi, monta una serbatoio dell’acqua da 150 ml e rimuove efficacemente batteri e acari grazie al vapore ad alta temperatura.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo ferro da stiro verticale Xiaomi Handheld Steam Iron è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 49,9€. Ancora una volta la casa cinese ha colpito nel segno, con un’aggiunta gradita al suo ecosistema di prodotti dedicati alla casa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

