Il ferro da stiro verticale Xiaomi è veloce e semplice da usare: nuovo minimo con Coupon!

Tra gli accessori Xiaomi dedicati alla casa troviamo anche un pratico ferro da stiro che elimina la necessità di avere un piano di appoggio per stirare gli indumenti. Con Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine, infatti, è possibile trattare i capi direttamente in posizione verticale: una soluzione particolarmente utile nel caso di giacche e camicie, ora in offerta al miglior prezzo (con codice sconto e spedizione gratis)!

Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine è un ferro da stiro verticale in grado di stirare sette magliette in modo continuativo, sterilizzando e rimuovendo gli acari contemporaneamente. Grazie alla tecnologia micro-boost, questo dispositivo genera un vapore pressurizzato da 30.000 PA ad una distanza che supera i 50 centimetri. Con una potenza di 1.200 W, questo ferro da stiro offre diverse modalità di utilizzo, tra cui: stiratura a secco, deumidificazione, rimozione delle pieghe e stiratura a umido.

Questo prodotto dell’ecosistema Xiaomi si riscalda completamente in soli 30 secondi, mentre il serbatoio dell’acqua può contenere fino a 150 millilitri per generare vapore. Finché il riscaldamento del dispositivo non è pronto, il ferro da stiro eviterà di funzionare per non compromettere l’integrità degli indumenti trattati.

