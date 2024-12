Con Nothing OS 3.0 c’è anche Cerchia e cerca: ecco su quali dispositivi arriverà

Con un debutto in sordina nei primi mesi del 2024 sugli smartphone Galaxy e Pixel, la funzione Cerchia e Cerca di Google sta guadagnando sempre più popolarità, anche grazie all’arrivo su numerosi smartphone di altri produttori. Dopo Honor, OPPO e OnePlus, infatti, ad aggiungere il supporto per questa funzionalità con intelligenza artificiale arriva anche Nothing, il brand di Carl Pei, che ha deciso di includere Cerchia e Cerca nell’aggiornamento ad Android 15 dopo accurati test.

Cerchia e Cerca di Google arriva anche su Nothing Phone 2 e 2a con Android 15 e Nothing OS 3.0

Crediti: Nothing

In questi giorni, Nothing ha annunciato che in seguito a dei test addizionali sul software e sull’hardware, l’aggiornamento a Nothing OS 3.0 basato su Android 15 includerà anche la funzionalità Cerca e cerchia per alcuni dispositivi. Inizialmente, a supportare questa particolare funzione alimentata dall’intelligenza artificiale di Google saranno Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus. Per i primi due smartphone, Nothing OS 3.0 e Android 15 sono già disponibili in versione stabile, mentre per il modello (2a) Plus è disponibile ancora in versione beta. Di seguito le versioni complete che supportano Cerchia e cerca.

Nothing Phone (2): Pong-V3.0-241207-0124

Nothing Phone (2a): Pacman-V3.0-241210-2057

Nothing Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.0-241126-1448

Potete controllare la versione installata sul vostro dispositivo tramite l’apposita sezione delle Impostazioni, mentre Nothing ha assicurato che il supporto per Cerchia e Cerca arriverà anche su altri dispositivi: tra questi dovrebbe esserci anche Phone (1), ma non è escluso che la funzione possa arrivare anche su CMF Phone (1).

