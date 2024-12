Netflix si lancia sugli eventi sportivi live: debutta anche in Italia la NFL in diretta

La rivoluzione era nell’aria da un po’ di tempo e, dopo la conquista da parte di Prime Video della Champions League, anche Netflix si lancia finalmente sugli eventi sportivi in diretta. A partire dal 25 dicembre, infatti, la celebre piattaforma di streaming statunitense trasmetterà in tutto il mondo il massimo campionato di football americano: una prova importante che potrebbe portare l’emittente a prendere i diritti di altre competizioni sportive e a rivoluzionare per sempre la propria offerta.

Per Netflix inizia l’era degli eventi sportivi in diretta: la NFL arriva in tutto il mondo, anche in Italia

Crediti: Netflix

Come già accennato, le danze si apriranno il giorno di Natale e con un po’ di (onesta) sorpresa, le partite della NFL saranno disponibili in diretta su Netflix anche in Italia. Il programma della prima giornata prevede il match tra Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, che apriranno la stagione 24/25, seguito poi dall’incontro tra Baltimore Ravens e Houston Texans. Il pre-partita è previsto per le ore 17:00, mentre il fischio di inizio avverrà soltanto due ore più tardi, alle 19:00 (ora italiana).

La NFL non è molto seguita in Italia, ma per Netflix sarà comunque un test molto importante, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia dedicata allo streaming. In occasione del match tra Tyson e Paul, infatti, sono stati diversi i disservizi che hanno causato rallentamenti ed interruzioni, tanto che la piattaforma ha dovuto riconoscere i problemi e scusarsi con gli utenti. Non possiamo far altro che augurarci che gli sviluppatori siano riusciti a migliorare i sistemi di trasmissione e che l’arrivo di questo nuovo servizio possa portare ad una maggiore competitività per i diritti sportivi anche in Italia.

Per guardare la NFL in diretta non serve, inoltre, alcun tipo di pacchetto aggiuntivo: basterà il vostro attuale abbonamento a Netflix per poter seguire live i match della massima serie di football americano.

