Netflix non è pronta per il live streaming? Ecco com’è andata la diretta di Tyson vs Paul

Durante il weekend si è finalmente tenuto l’atteso match di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, trasmesso in diretta su Netflix: si tratta del primo grande evento live del colosso dello streaming statunitense e le cose non sono di certo andate lisce come l’olio. A caratterizzare la trasmissione, infatti, sono stati i rallentamenti, il buffering, blocchi del video, interruzioni ed altri classici problemi che gli eventi di questa caratura si portando dietro quando vengono trasmessi sul web. La situazione, però, potrebbe non essere così negativa come si potrebbe pensare: i numeri, infatti, sono tutti dalla parte di Netflix.

65 milioni di spettatori ed un risultato che potrebbe poi non essere così negativo per Netflix

Crediti: Netflix

Nonostante su Downdetector, popolare servizio che tiene traccia dei problemi di siti web e servizi, siano arrivate più di 100.000 segnalazioni di problemi per Netflix, l’incontro è stato visto da ben 65 milioni di spettatori in tutto il mondo: un numero davvero enorme che probabilmente avrebbe creato problemi a chiunque. Il CTO della compagnia, infatti, ha comunicato ai dipendenti di essere molto soddisfatto dell’operato condotto durante la trasmissione, ma che non bisogna sottovalutare i problemi.

“Questa portata senza precedenti ha creato numerose sfide tecniche, che il team di lancio ha affrontato brillantemente, dando priorità alla stabilità del flusso per la maggior parte degli spettatori. Sono sicuro che molti di voi avranno sentito le chiacchiere sulla stampa e sui social media sui problemi di qualità. Non vogliamo sminuire la brutta esperienza di alcuni membri e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento, ma consideriamo comunque questo evento un enorme successo” si legge nella dichiarazione riportata da Mark Gurman di Bloomberg.

Netflix, quindi, potrebbe non essere pronta ancora per eventi di questo genere, ma la situazione non è tanto brutta quanto si potrebbe pensare: con l’imminente approdo della NFL in diretta sul servizio a dicembre, però, c’è da augurarsi che il team di sviluppo possa sistemare la maggior parte dei problemi in queste ultime settimane.

