Gli occhiali smart saranno la prossima grande piattaforma, parola di Mark Zuckerberg

Se il lancio di Apple Vision Pro doveva rinvigorire il settore della realtà virtuale ed aumentata, quello dei Meta Ray-Ban ha probabilmente offerto agli utenti un primo sguardo verso quello che potrebbe davvero essere il futuro. Almeno così sembra pensarla Mark Zuckerberg, CEO di Meta ed inventore dei moderni social network. In un recente scambio di opinioni su Threads, infatti, il creatore di Facebook si è lasciato andare una dichiarazione piuttosto importante, che lascia intendere quanto la compagnia sia concentrata sui dispositivi del futuro e su come questi possano essere proprio gli smart glasses.

Intelligenza artifciale e possibilità illimitate: gli smart glasses sono il dispositivo del futuro?

Crediti: Meta

Il concetto di “occhiali smart” non è di certo nuovo: nel 2013, per esempio, Google ha presentato al mondo i suoi “Google Glass” che permettevano di sfruttare una embrionale realtà aumentata per ottenere maggiori informazioni su quello che si stava guardando. Il progetto anticipava di troppo i tempi e finì con un nulla di fatto, ma con i Meta Ray-Ban la compagnia di Mark Zuckerberg sembra aver davvero gettato le basi per qualcosa di molto importante. La popolarità degli occhiali, infatti, sembra aumentare giorno dopo giorno, complice anche l’evoluzione offerta dall’intelligenza artificiale.

“Gli occhiali saranno la prossima principale grande piattaforma computazionale“, ha dichiarato Mark Zuckerberg su Threads, e i numeri potrebbero dargli molto presto ragione. Gli smart glasses, infatti, sono sempre più evoluti e molto presto potrebbero raggiungere le funzionalità offerte dagli smartphone, complice ovviamente l’integrazione dell’AI, sempre più in grande ascesa. Indossare un paio di occhiali potrebbe essere molto più semplice che prendere in mano uno smartphone e i prezzi relativamente contenuti (circa 350€ per Meta Ray-ban, rispetto ai circa 500€ per uno smartphone di fascia media) potrebbero far schizzare alle stella la popolarità di questi dispositivi.

Si tratta di una grande scommessa, ma Meta sembra aver già fatto all-in: solo il tempo saprà dirci se questo azzardo avrà ripagato.

