Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: ecco le specifiche in Italia, e ci sono brutte notizie

Con il lancio Global della nuova serie di mid-range sono subito spuntate delle differenze: i modelli lanciati a livello internazionale presentano alcune variazioni rispetto ai modelli cinesi e a questo punto è lecito porsi una domanda. Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ avranno delle specifiche differenti in Italia oppure avremo tra le mani gli stessi dispositivi presentati a livello Global?

Redmi Note 14 Series: quali saranno le differenze tra i modelli in Italia e quelli Global e Cina? Arriva la risposta grazie ad un leak

Note 14 – Crediti: Redmi

La risposta arriva da un recente leak, che svela quelle che dovrebbero essere le specifiche dei modelli Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ in arrivo in Europa e quindi in Italia. Le specifiche fanno riferimento al trittico di smartphone 5G; sappiamo già che la serie comprenderà dei modelli con connettività LTE, Redmi Note 14 4G e Note 14 Pro 4G, protagonisti di un leak con tanto di immagini e specifiche. Tornando ai dispositivi 5G, le ultime indiscrezioni parlano di varie differenze per i modelli che saranno presentati in Europa e, quindi, in Italia. Già la gamma Global aveva introdotto alcuni cambiamenti rispetto ai modelli cinesi (minimi per i fratelli maggiori) ma ora scopriamo che ci saranno altre versioni alternative.

Redmi Note 14 5G – ricalca le specifiche Global, con una tripla fotocamera anziché doppia (come in Cina). Il sensore principale da 50 MP viene sostituito da uno da 108 MP.

– ricalca le specifiche Global, con una tripla fotocamera anziché doppia (come in Cina). Il sensore principale da 50 MP viene sostituito da uno da 108 MP. Redmi Note 14 Pro 5G – la batteria scende da 5.500 mAh a 5.110 mAh, mentre la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP.

– la batteria scende da 5.500 mAh a 5.110 mAh, mentre la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP. Redmi note 14 Pro+ 5G – la batteria scende da 6.000 mAh a 5.110 mAh mentre la ricarica passa da 90W a 120W; la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP; viene eliminato il teleobiettivo (presente sia in Cina che Global).

Insomma, al netto di alcune migliorie rispetto alla generazione precedente (specialmente per Note 14 e Note 14 Pro), il maggiore del trittico risulterebbe pesantemente castrato. Per prima cosa perderebbe la batteria al silicio-carbonio dal ben 6.000 mAh, una delle tecnologie del momento (alta capacità e dimensioni sottili). Poi perderebbe il teleobiettivo, un’importante prima volta per la serie Redmi Note; infine il sensore principale Light Fusion 800 (lo stesso della serie Redmi K80, di Xiaomi MIX Flip e CIVI 4 Pro) cederebbe il posto al medesimo comparto dello scorso anno.

Di seguito trovate le schede tecniche presunte, sulla base di questi cambiamenti (ovviamente per ora sono solo indiscrezioni). Segnaliamo che nelle scorse ore sono spuntati anche i possibili prezzi in Europa.

Redmi Note 14 5G ITALIA – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo (grafite)

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 108 + 8 + 2 MP (f/???-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide e macro

(f/???-2.2-2.4) con , ultra-wide e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack 3.5 mm per cuffie

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro 5G ITALIA – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/???-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/???-2.2-2.4) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro+ 5G ITALIA – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,85 mm per 202 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 (128/256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (128/256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/???-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/???-2.2-2.4) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Sì NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, forse con Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

