Quanto costerà Redmi Note 14: trapelano i prezzi in Europa

Ormai la serie Redmi Note 14 è stata completamente sdoganata, ma manca ancora un evento: il debutto in Europa e in Italia, e di conseguenza siamo curiosi di scoprire quanto costeranno i nuovi smartphone mid-range di Xiaomi. Per fortuna, ecco fare capolino un corposo leak con i presunti prezzi dell’intera gamma.

Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+: ecco i prezzi in Europa, protagonisti di un corposo leak

Il lancio in Europa della serie Redmi Note 14 dovrebbe avvenire nel corso del mese di gennaio 2025, presumibilmente anche in Italia. Ricordiamo che la serie ha già debuttato in Cina e in India (Global), mentre le versione LTE sono state protagoniste di un leak: di conseguenza sappiamo praticamente quasi tutto ed ora si aggiunge l’ennesimo tassello con i possibili prezzi.

Redmi Note 14 4G – 8/256 GB – 238,9€ – colori Midnight Black, Lime Green, Ocean Blue

– colori Midnight Black, Lime Green, Ocean Blue Redmi Note 14 5G – 8/256 GB – 298,9€ – colori Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green

– colori Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green Bundle Redmi Note 14 Pro 4G (8/256 GB) + Redmi Watch 5 Lite – 311,9€ – colori Ocean Blue, Aurora Purple, Midnight Black Redmi note 14 Pro 5G (8/256 GB) + Redmi Watch 5 Lite – 397,9€ – colori Ocean Blue, Aurora Purple, Midnight Black Redmi Note 14 Pro+ 4G (8/256 GB) + Redmi Watch 5 Lite – 497,8€ – Frost Blue, Lavender Purple, Midnight Black Redmi Note 14 Pro+ 5G (8/256 GB) + Redmi Watch 5 Lite – 497,8€ – Frost Blue, Lavender Purple, Midnight Black



Secondo quanto rivelato dalla fonte, in Europa dovrebbero arrivare solo Redmi Note 14 4G e il trittico 5G composto da Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+. Quindi alle nostre latitudini NON ci dovrebbero essere né Note 14 Pro 4G né Note 14 Pro+ 4G; quest’ultimo sembra sospetto dato che la compagnia cinese non ha mai rilasciato una versione di punta (Pro+) con connettività LTE. Infine ricordiamo che i prezzi indicati di certo non sono definitivi, ma offrono una panoramica indicativa di quelle che potrebbero essere le cifre per il nostro paese.

