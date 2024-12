Samsung Galaxy S25, spunta la data: la grande novità sarà Bixby AI?

Se vi dicessi che la novità più importante di Samsung Galaxy S25 sarà Bixby, mi credereste? Se la vostra risposta fosse “no” non mi stupirebbe, perché la stessa Samsung non sembra crederci molto. Introdotto nel 2017, da allora l’azienda non ha fatto molto per convincere i suoi utenti a utilizzarlo al posto dell’assistente Google. Oggi Bixby è quasi sparito dai suoi prodotti, ma con il boom dell’intelligenza artificiale si vocifera che ci sarà un revamp del suo assistente virtuale.

E se la principale novità della serie Samsung Galaxy S25 fosse Bixby?

Mesi fa, proprio il CEO TM Roh annunciò che Bixby sarebbe stato reso modernizzato grazie a Galaxy AI, e un primo cambiamento in quella direzione c’è stato con Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Non tutti sanno che lo smartphone pieghevole che viene venduto solo in Sud Corea e Cina porta con sé una nuova versione di Bixby che è stata potenziata dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Samsung. Ne consegue che sia più capace a capire linguaggio naturale e contesto, potendoci conversare in maniera meno robotica rispetto a quanto siamo stati abituati dai primi assistenti vocali.

Oltre ad avere migliori capacità di conversazione, Bixby AI sarebbe anche capace di estrarre dati e informazioni da altre app Samsung, come il browser, il calendario e così via. Quella di Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition è a tutti gli effetti considerabile un’anteprima, per un Bixby AI il cui vero debutto pare che sarà proprio il 22 gennaio a bordo della serie Samsung Galaxy S25, e non a caso i render ci mostrano la ricomparsa del suo famigerato tasto fisico.

