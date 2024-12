Teclast P50 ritorna in versione AI, con Android 15 e a meno di 140€ su Amazon!

A distanza di alcuni mesi dal debutto della versione standard, l’ultimo tablet del brand cinese torna a far parlare di sé e sta volta ci sono tre buone ragioni. Teclast P50 AI è il primo tablet dell’azienda dotato di funzionalità AI integrate, aggiorna il sistema operativo ad Android 15 e debutta in offerta lancio ad un prezzo irresistibile (ovviamente su Amazon, con spedizione Prime)!

Teclast P50 AI: specifiche e prezzo della nuova versione del tablet del brand, subito in offerta lancio su Amazon

Crediti: Teclast

Il design di Teclast P50 AI è sobrio ed elegante, con fotocamera e flash LED inseriti in due moduli circolari; frontalmente trova spazio un display simile a quello del modello standard, ossia un’unità da 11″ di diagonale con refresh rate adattivo fino a 90 Hz. Il dispositivo si presenta come una soluzione adatta per film e serie TV, giochi e navigazione web, il tutto con un’esperienza fluida e caratterizzata da colori vibranti. Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 13 MP mentre per videochiamate e selfie è presente una fotocamera anteriore da 5 MP.

Crediti: Teclast

Le novità del tablet rispetto al modello standard riguardano vari aspetti, sia hardware che software. A questo giro abbiamo un chipset octa-core Allwinner A733, una soluzione basilare ma votata alle performance e all’efficienza energetica. Il multitasking non sarà un problema e lo stesso vale per i consumi del dispositivo. Lato memorie sono presenti 6 GB di RAM LPDDR5 e fino a 10 GB di Virtual RAM, mentre per lo spazio di archiviazione troviamo 128 GB di storage UFS 3.0. L’altra novità riguarda l’update ad Android 15 (sempre tramite TeclastOS): il tablet è dotato dell’ultima versione dell’OS del robottino verde, con tanto di PC Mode, miglioramenti nel multi-window e la possibilità di registrare lo schermo. La modalità desktop permette di utilizzare il dispositivo come un vero PC, quando connesso ad un monitor esterno.

Crediti: Teclast

Come abbiamo anticipato poco sopra, si tratta del primo tablet di Teclast con funzionalità AI integrate. Le funzioni disponibili sono 4, tutte votate al miglioramento dell’esperienza utente:

AI Video Upscaling : migliora la chiarezza visiva

: migliora la chiarezza visiva AI Gesture Control : migliora i controlli touch

: migliora i controlli touch AI Text Extraction : riconoscimento dei testi

: riconoscimento dei testi AI Posture Awareness: incoraggia abitudini di utilizzo più sane

Il nuovo Teclast P50 AI debutta in Italia in offerta lancio: il prezzo di listino è di 159,9€ ma è subito in sconto a 139,9€. L’occasione arriva da Amazon, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime (sempre sinonimo di celerità e massima sicurezza). Nel momento in cui scriviamo il tablet non è ancora in promozione, ma lo sarà nel corso delle prossime ore.

