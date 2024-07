Samsung promette: a breve Bixby sarà migliore, grazie all’AI

Diciamocelo: Bixby non ha mai convinto nessuno, nonostante gli sforzi da parte di Samsung nel convincere gli utenti a utilizzarlo. Esiste dal 2017, e da allora ha provato a sostituirsi al ben più diffuso Assistente Google con scarsi risultati. Ma adesso che l’azienda sud-coreana è in prima linea nell’inserire l’intelligenza artificiale nel mondo degli smartphone, il suo assistente sta per ricevere nuova linfa vitale.

Samsung annuncia che Bixby riceverà un aggiornamento basato su intelligenza artificiale

L’annuncio è arrivato in occasione del Samsung Unpacked estivo, l’evento che ha visto come protagonisti Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, due smartphone pieghevoli le cui novità principali vertono attorno all’intelligenza artificiale con l’aggiornamento One UI 6.1.1. Non sono state presentate novità per Bixby come alcuni invece si attendevano, ma la dirigenza ha comunque dichiarato che a breve l’assistente riceverà un aggiornamento AI.

Ai microfoni della CNBC, il CEO TM Roh ha affermato che arriverà più avanti nel 2024 e che funzionerà basandosi sul loro modello LLM ovvero Samsung Gauss. Non c’è comunque la volontà di creare un ecosistema chiuso, dato che ha specificato che sarà mantenuta la possibilità di usare più assistenti, lasciando intendere di riferirsi a Google Gemini.

Anche se non abbiamo alcun dettaglio di come migliorerà Bixby, sappiamo cosa sa fare Samsung Gauss. Il modello LLM si basa su tre aspetti principali: Gauss Language, Gauss Image e Gauss Code. Il primo fa riferimento alla capacità di capire il linguaggio umano e saper interfacciarsi agli utenti con un linguaggio più naturale e discorsivo, eliminando l’effetto robotico tipico degli assistenti visti finora; il secondo utilizza l’AI generativa per creare immagini basandosi sui prompt delle persone; il terzo è la comprensione dei linguaggi di codice che consente di programmare software.

