Meizu 22, spuntano i primi indizi: specifiche di punta e una novità AI

Tra i tanti brand che hanno già lanciato i nuovi top di gamma che domineranno nel 2025 ce n’è ancora uno che manca all’appello. Si tratta di Meizu e dopo le vicissitudini nei mesi passati è impossibile non nutrire qualche dubbio. Tuttavia se siete fan della compagnia cinese potete dormire sonni tranquilli: un insider asiatico “conferma” che Meizu 22 si farà e debutterà direttamente nel corso del prossimo anno.

Meizu 22 e 22 Pro in arrivo nel 2025: ecco le prime indiscrezioni sui prossimi top di gamma del brand cinese

Crediti: Meizu

Non c’è una finestra temporale, quindi purtroppo dovremo accontentarci di questo primo dettagli. L’attuale Meizu 21 è stato presentato a novembre 2023, insieme alla carrellata di flagship di quel periodo; tuttavia Meizu 22 non replicherà quanto visto con il predecessore e il lancio sarebbe previsto direttamente durante il 2025. Inoltre tra il modello standard e Meizu 21 Pro sono passati diversi mesi, mentre la nuova generazione potrebbe debuttare direttamente completa.

L’insider in questione, infatti, sostiene che l’azienda ha in serbo due modelli: uno caratterizzato da un display di dimensioni contenute ed uno maggiorato. È lecito ipotizzare che si tratti di Meizu 22 e 22 Pro: non viene fatta menzione del nome, ma si parla di un generico Meizu top di gamma. Tra le altre caratteristiche si parla di schermi flat e di una cover posteriore bianca, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per i flagship del brand.

Il cuore della serie sarà lo Snapdragon 8 Elite, sempre secondo i leak, e non mancheranno funzionalità legate all’automotive. Inoltre ci sarà una novità legata all’intelligenza artificiale: un tasto dedicato all’AI, anche se non è chiaro il funzionamento (probabilmente richiamerà un assistente virtuale AI). Questi ultimi due aspetti non sono per nulla nuovi: dopo un periodo di crisi Meizu è stata acquisita dal colosso automobilistico cinese Geely, dopodiché l’azienda ha iniziato a sviluppare soluzioni software per auto. Di recente ha annunciato l’addio al mondo degli smartphone tradizionali, per concentrarsi esclusivamente su prodotti AI software. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e infatti dopo l’annuncio sono arrivati altri telefoni a marchio Meizu, culminati con il recente Lucky 08.

