Solos AirGo Vision sfidano i Meta Ray-Ban: ecco i nuovi occhiali smart con ChatGPT

I Ray-Ban di Meta hanno finalmente trovato un degno rivale con l’arrivo sul mercato di Solos AirGo Vision: un nuovo paio di occhiali smart in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale di ChatGPT. Dotati di una fotocamera, proprio come i glasses nati dalla collaborazione del celebre brand di moda e la compagnia guidata da Mark Zuckerberg, questi nuovi occhiali possono identificare persone, oggetti e testi grazie all’utilizzo del modello multimodale GPT-4o.

Solos AirGo Vision: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Solos

Gli occhiali Solos AirGo Vision sono disponibili con due montature, Krypton 1 e Krypton 2, che si differenziano leggermente nella grandezza, per adattarsi meglio a volti differenti. Le funzionalità, però, sono le medesime: doppia fotocamera posizionata alle due estremità della montatura, con aste dotate di controlli touch e batteria integrata (ricarica tramite USB-C). Proprio come i Meta Ray-Ban, anche gli smart glass di Solos interagiscono con l’AI, che utilizza come modello predefinito ChatGPT con GPT-4o, ma che all’occorrenza può supportare anche Gemini e Claude.

Gli occhiali permettono di riconoscere in pochi secondi qualsiasi oggetto, ambientazione o testo si stia inquadrando, ottenendo una risposta direttamente tramite il sistema audio open-ear con l’assistente vocale SolosChat. Gli occhiali offrono anche una funzione di traduzione simultanea con SolosTranslate, mentre la batteria garantisce almeno 10 ore di ascolto musicale e 7 ore in telefonata. La personalizzazione messa a disposizione da Solos, inoltre, permette anche di avere lenti con prescrizione in modo da vedere sempre bene.

Solos AirGo Vision sono disponibile da oggi in pre-ordine al prezzo di partenza di 289.90€, con le prime spedizioni previste per la fine di dicembre 2024.

