GizAwards 2024: i migliori dispositivi tech dell’anno!

I migliori smartphone del 2024

S24 Ultra – Crediti: Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra – GizChoice

– GizChoice OPPO Find X8 Pro

Realme GT 7 Pro

Ancora una volta Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone Android da battere: un enorme schermo Dynamic AMOLED 2X (da 6,8″ QHD), stile e forme iconiche, certificazione IP68, funzionalità AI ed un comparto fotografico in grado di stupire. Il maggiore del trittico propone una Quad Camera con un sensore da 200 MP (con OIS) ed una coppia di teleobiettivi 3x-5x (stabilizzati), insieme ad un ultra-grandangolare. Come se non bastasse, parliamo di un piano di aggiornamenti semplicemente top: 7 anni di update Android e 7 anni di patch di sicurezza, una politica identica a quella di Google. COMPRA ORA A 939€!

In realtà il top di Samsung si trova alle prese con un rivale molto interessante: OPPO Find X8 Pro rappresenta un grandissimo ritorno, dopo ben due generazioni di assenza dai mercati occidentali. È valsa la pena aspettare? Decisamente sì: il nuovo flagship non è esente da qualche difettuccio, ma nel complesso siamo di fronte ad un terminale di altissimo profilo. Le prestazioni sono fluide e scattanti, il comparto fotografico è stellare, il Dimensity 9400 fa faville e l’estetica è particolare e piacevole. Brava, OPPO! COMPRA ORA A 1.199€!

Realme GT 7 Pro segna un altro grande ritorno, con una storia in parte simile a quella di OPPO: era da tempo che la serie GT occidentale non vedeva l’arrivo di un top di gamma ed ora siamo stati accontentanti in grande stile. I compromessi non mancano, ma siamo di fronte ad uno dei flagship più interessanti sulla piazza: il design è elegantissimo (specialmente la nuova colorazione Mars Orange), il display è un pannello Eco2 RealWorld, nato dalla collaborazione tra Realme e Samsung, c’è l’ultimo Snapdragon 8 Elite e tanto altro ancora. Batteria da 6.500 mAh (al silicio-carbonio), ricarica da 120W, certificazione IP69, una fotocamera IMX906 da 50 MP, un teleobiettivo periscopico ed un prezzo assurdo. COMPRA ORA A 799€!

