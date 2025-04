E-bike e monopattini elettrici in promo, con le offerte di primavera Geekmall

I saldi tech di Geekmall sono tornati con le Offerte di Primavera: il bel tempo è arrivato e questo è il momento perfetto per passare ad una e-bike o ad un monopattino elettrico. La mobilità green non è solo una scelta sostenibile ma ti libera dal caos del traffico e dei mezzi pubblici, rendendo agili e veloci i tuoi spostamenti in città.

Offerte di Primavera Geekmall: goditi le belle giornate con sconti e coupon su bici e monopattini elettrici

Crediti: HillMiles

La nuova promozione di Geekmall termina l’8 maggio 2025: durante questo periodo è possibile imbattersi in tantissime occasioni su bici e monopattini elettrici, sia in offerta lampo che con codice sconto. Si tratta di prodotti con spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store, quindi arriveranno in un lampo e senza alcuna spesa. Infine, per non farci mancare nulla, ci sono anche dei nuovi coupon generici che permettono di risparmiare in base alle spesa:

Coupon 700ERD40 – 40€ di sconto su una spesa di 700€

– 40€ di sconto su una spesa di 700€ Coupon 500ERD30 – 30€ di sconto su una spesa di 500€

– 30€ di sconto su una spesa di 500€ Coupon 300ERD20 – 20€ di sconto su una spesa di 300€

Le bici in promo sono davvero tante, con modelli per ogni esigenza. Stai cercando una e-bike sportiva, con pneumatici rugged in grado di affrontare ogni strada? O magari un veicolo step-thru per i tuoi spostamenti all’insegna della comodità? Una bici elettrica con portapacchi, batteria rimovibile, doppi ammortizzatori: insomma ce n’è per tutti i gusti. Lo stesso vale per i monopattini elettrici e per gli accessori, con tanti prodotti dal prezzo super conveniente.

Dai un’occhiata alla pagina dedicata alle offerte di primavera di Geekmall per scoprire tutte le occasioni. Di seguito trovi una selezione con alcune delle e-bike più interessanti: se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

