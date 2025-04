Dove comprare OnePlus 13T: leggero, compatto e potente!

Scopri dove comprare OnePlus 13T, nuova aggiunta alla serie ma in formato compatto. Se sei stanco dei soliti smartphone enormi e cerchi un telefono di dimensioni “umane” allora questo è il flagship che fa al caso tuo. L’ultima novità di OnePlus è stata appena lanciata in Cina, ma ora può essere acquistato anche da noi occidentali.

OnePlus 13T: dove comprare il primo top di gamma compatto del brand

Il nuovo top di gamma compatto è disponibile all’acquisto da store di terze parti, in versione cinese (la sola disponibile per ora). Non sappiamo se arriverà nei mercati internazionali, quindi per ora questa è la migliore occasione. Leggero, compatto e potente, OnePlus 13T è il primo modello di punta dell’azienda pensato per offrire il minimo ingombro: non ci sono grandi rinunce e il chipset è sempre lo Snapdragon 8 Elite. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su OnePlus 13T

OnePlus 13T è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma multilingue (in questo caso lo store riporta anche l’italiano). OnePlus 13T ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus 13T supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus 13T? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 150,81 x 71,70 x 8,15 mm per 185 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED 8T da 6,32″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz, profondità colore a 10 bit, 460 PPI

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.260 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 2X

50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 2X selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15 (Cina)

