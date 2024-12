Tra i progetti di Apple c’è anche un campanello smart: riconoscerà gli utenti con Face ID

L’anno che sta per iniziare sembra essere destinato a diventare quello del grande rilancio di Apple nel settore della domotica. In questi mesi, infatti, sono emerse numerose indiscrezioni che puntano tutte nella stessa direzione: la compagnia di Cupertino vuole provare finalmente a riconquistare la casa smart proponendosi come importante alternativa ad Amazon e Google. Per farlo, però, saranno necessari tanti nuovi dispositivi e tra questi potrebbe esserci anche un nuovo campanello smart.

Il campanello smart di Apple utilizzerà il Face ID per riconoscere le persone e sbloccare le serrature

Il celebre giornalista Mark Gurman nella sua consueta newsletter per Bloomberg, ha suggerito che Apple stia sviluppando, tra i tanti altri dispositivi come HomePod con display e videocamera di sorveglianza, anche un campanello smart in grado di riconoscere gli utenti tramite la potente tecnologia del Face ID e sbloccare la serratura nel caso ne sia presente una intelligente e connessa ad internet.

L’intenzione della compagnia di Cupertino sarebbe quella di offrire un’alternativa alla linea Ring di Amazon e Nest di Google, ma al momento non sono ancora note tutte le funzionalità (come la possibilità di registrare anche il video). Questo dispositivo, inoltre, dovrebbe essere tra quelli ad equipaggiare il nuovo chip Wi-Fi progettato da Apple, con tanto di Secure Conclave per la protezione dei dati degli utenti.

Il campanello smart di Apple, tuttavia, potrebbe non arrivare prima del 2026 e quindi far parte della seconda ondata di dispositivi intelligenti dedicati alla domotica.

