Dove comprare OnePlus Ace 5 Pro: è il top di gamma più economico!

Mentre siamo in attesa del debutto della serie 13 in Italia, ecco fare capolino due nuove aggiunte per il mercato cinese. Se siete appassionati del brand di Pete Lau, niente paura: entrambi sono già disponibili su store di terze parti (con un coupon esclusivo) e in questo articolo andiamo proprio a scoprire dove comprare OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, con un occhio al risparmio.

OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro: dove comprare i nuovi flagship del brand cinese, subito in sconto

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Ace 5 arriverà da noi come OnePlus 13R: il flagship killer occidentale ha tutte le carte in regola per sfondare, ma ovviamente la versione cinese Ace arriva con un prezzo più accessibile. Per quanto riguarda il fratello maggiore Ace 5 Pro, siamo alle prese con un vero e proprio top di gamma: il chipset è lo Snapdragon 8 Elite (lo stesso di OP13), ma grazie ad alcuni compromessi viene proposto ad un prezzo minore. Ma ora bando alle ciance, ecco dove comprare OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro e come fare per risparmiare.

Domande frequenti su OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro

OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma è presente anche la lingua italiana (come indicato dallo store). OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,7 x 75,8 x 8,1 mm

Certificazione IP65

Display flat BOE X2 OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield

BOE X2 da (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Ace 5 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750 Ace 5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC con CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) e GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria Ace 5 – da 6.415 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W Ace 5 Pro – da 6.100 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, sensore principale IMX906, ultra-grandangolare e macro

f/1.8-2.2-2.4 con OIS, sensore principale IMX906, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR e Alert Slider

Android 15 con ColorOS 15

