OnePlus Ace 5 ed Ace 5 Pro ufficiali: sono lo spoiler di OnePlus 13R

Abbiamo conosciuto OnePlus 13, a breve assisteremo alla presentazione di OnePlus 13R ma in realtà quest’ultimo lo conosciamo in anticipo, grazie a OnePlus Ace 5 e 5 Pro. Presentati ufficialmente in Cina durante questo Santo Stefano, le loro caratteristiche verranno riproposte anche sul mercato Global sotto forma di variante R della serie 13, pertanto vediamo quali sono le loro differenze.

OnePlus presenta ufficialmente Ace 5 ed Ace 5 Pro: tutte le novità

Il look è quello dei top di gamma di ultima generazione, conservando la scelta del modulo fotografico circolare posizionato in alto a sinistra e incastonandolo in un corpo “a mattoncino”. OnePlus Ace 5 e 5 Pro misurano entrambi 161,7 x 75,8 x 8,1 mm mentre varia il peso: il primo è leggermente più pesante, e il motivo è legato a una delle due differenze, ovvero la batteria. Ace 5 ha al suo interno una 6.415 mAh e ha supporto alla ricarica rapida 80W, mentre quella di Ace 5 Pro scende a 6.100 mAh ma in favore di una 100W.

L’altra differenza riguarda il System-on-a-Chip, che su Ace 5 è lo Snapdragon 8 Gen 3 e sul suo modello Pro lo Snapdragon 8 Elite di ultima generazione. Ambedue hanno invece lo schermo BOE X2 Oriental OLED da 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate LTPO 1-120 Hz, luminosità fino a 4.500 nits, protezione Crystal Shield e sensibilità aumentata per funzionare anche quando si indossano i guanti.

Troviamo la certificazione IP65, fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con Sony IMX906 e OIS, ultra-grandangolare e macro, selfie camera da 16 MP f/2.4, speaker stereo, impianto di dissipazione a camera di vapore, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a tripla frequenza, NFC, sensore IR, USB-C 2.0 e software Android 15 con ColorOS 15.

OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro sono disponibili all’acquisto in Cina ai seguenti prezzi di vendita:

OnePlus Ace 5 12/256 GB: 2.299 CNY ( 302€ ) 16/256 GB: 2.499 CNY ( 328€ ) 12/512 GB: 2.799 CNY ( 368€ ) 16/512 GB: 2.999 CNY ( 394€ ) 16/512 GB Ceramic: 3.099 CNY ( 407€ ) 16 GB/1 TB Ceramic: 3.499 CNY ( 460€ )

OnePlus Ace 5 Pro 12/256 GB: 3.399 CNY ( 447€ ) 16/256 GB: 3.699 CNY ( 486€ ) 12/512 GB: 3.999 CNY ( 525€ ) 16/512 GB: 4.199 CNY ( 552€ ) 16/512 GB Ceramic: 4.299 CNY ( 565€ ) 16 GB/1 TB Ceramic: 4.699 CNY ( 617€ )



