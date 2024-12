Dopo Xiaomi anche Redmi si darà alle auto elettriche?

L’ultimo anno e mezzo è stato di fondamentale importanza per Xiaomi: la compagnia cinese è passata dallo status di produttore tech (con all’attivo un ecosistema immenso) a quello di produttore di auto, un passo avanti storico per la casa di Lei Jun. Ma questa novità resterà una sua esclusiva oppure possiamo aspettarci anche un’auto elettrica a marchio Redmi? Si torna a rispondere a questa domanda, stavolta senza mezzi termini.

Redmi Auto viene smentita in via ufficiale: non ci sarà un’auto elettrica della costola di Xiaomi (almeno per ora)

Lo scorso aprile un dirigente di Xiaomi ha stuzzicato gli appassionati accendendo la speranza di vedere un’auto elettrica a marchio Redmi: niente di concreto, sia chiaro, ma un’apertura verso questa possibilità (in futuro, ovviamente). Tuttavia Lu Weibing – figura chiave dell’azienda, prima a capo di Redmi e attualmente presidente del Gruppo Xiaomi – è stato più categorico su quest’evenienza. Nei giorni scorsi si è tenuto un evento riassuntivo di tutte le novità introdotte nel mondo Xiaomi: la divisione cinese è molto attiva lato social e sui canali asiatici si tengono spesso eventi di questo tipo, con domande e risposte degli appassionati.

Ebbene, durante l’evento di fine anno lo stesso capo del Gruppo Xiaomi ha rivelato che non ci sono piani per un’auto a marchio Redmi. Si è trattato di un chiarimento necessario, per sottolineare che al momento l’attenzione di Xiaomi è tutta sulla sua gamma di auto: dal modello di partenza SU7, fino alla dream car sportiva SU7 Ultra e al recente SUV elettrico YU7. Proprio su quest’ultimo si concentreranno maggiormente gli sforzi del brand: la produzione di massa del SUV partirà in via ufficiale da giugno o luglio 2025.

Purtroppo nel corso dell’evento non si è parlato di un argomento caro a noi occidentali: Xiaomi Auto dovrebbe uscire fuori dalla Cina prossimamente e iniziare la vendita di piccoli lotti di EV in alcune regioni selezionate.

