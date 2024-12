Un primo sguardo a OnePlus Open 2: come cambierà il nuovo pieghevole

A distanza di pochissimo dalle ultime novità sul prossimo top di gamma pieghevole, ecco fare capolino le prime immagini render. OnePlus Open 2 mostra il suo design grazie ad un noto insider, una ghiotta anteprima di quello che ci aspetta il prossimo anno.

Un insider mostra il possibile design di OnePlus Open 2: ecco le immagini render

Stando a quanto trapelato, il debutto di OnePlus Open 2 è atteso per la seconda metà del 2025, quindi ci sarà da attendere. Tuttavia il pieghevole dovrebbe essere un rebrand del prossimo OPPO Find N5, in arrivo a inizio anno: quindi non dovremo pazientare a lungo per scoprire tutte le caratteristiche del dispositivo. Nel frattempo arrivano nuove aggiunte sul fronte del design, finora rimasto oscuro: un insider ha realizzato dei render basati su quanto visto finora (precisamente il leaker avrebbe messo gli occhi su un prototipo quasi definitivo).

Crediti: Smartprix Crediti: Smartprix

Il nuovo top di gamma pieghevole dovrebbe essere più grande ma più sottile rispetto all’attuale OnePlus Open; presente all’appello una tripla fotocamera circolare (sempre in collaborazione con Hasselblad) ma i sensori sono posizionati in modo leggermente diverso rispetto al primo capitolo. Migliorerebbe anche la resistenza, passando da una certificazione IPX4 a quella IPX8. Comunque il design generale non sembra aver subito stravolgimenti: ancora una volta si prevede un look in-fold, con un ampio schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno (entrambi i display presenterebbero punch hole con selfie camera).

OPPO Find N5/OnePlus Open 2 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IPX8

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 16 o 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 o 5.900 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

con ricarica rapida da e da 50W (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (OnePlus)

