Xiaomi Smart Glass con AI: la sfida a Meta Ray-Ban partirà molto presto

I Mi Fan conoscono bene sia l’ecosistema di Xiaomi che le sue ambizioni: in fondo parliamo di un produttore passato dagli smartphone alle auto elettriche nell’arco di pochissimo tempo e con risultati tutt’altro che banali. Tra i tanti prodotti tech della casa cinese ci sono anche gli occhiali smart, anche se finora si è trattato perlopiù di esperimenti per tastare il terreno. Il vero salto di qualità dovrebbe avvenire il prossimo anno: Xiaomi avrebbe in serbo degli occhiali smart di alto profilo, con funzionalità AI e pensati per sfidare i celebri Meta Ray-Ban.

Xiaomi al lavoro su nuovi occhiali smart (con funzioni AI) per sfidare Meta Ray-Ban

Crediti: Xiaomi

I primi Xiaomi Smart Glass sono semplicemente brutti, ma offrono funzioni AR e caratteristiche di tutto rispetto; nel corso del MWC 2023 sono stati mostrati degli occhiali smart ben confezionati, anche se l’anima prototipale è ancora visibile. Quest’anno sono stati lanciati degli occhiali audio, un cambio di rotta ma anche un esperimento riuscito (per quanto riguarda il genere del prodotto). Secondo quanto riportato dai media cinesi, la casa di Lei Jun sarebbe al lavoro su un nuovo paio di occhiali smart, questa volta con funzionalità AI, un hardware avanzato e – soprattutto – l’attenzione del CEO e fondatore dell’azienda. Il carismatico dirigente sarebbe coinvolto in prima persona nel progetto e mirerebbe ad un volume di spedizione di almeno 300.000 unità (ben superiore dai modelli lanciati in precedenza).

I nuovi occhiali smart dovrebbero integrare funzioni basate sull’intelligenza artificiale, componenti audio e sensori fotografici e il rivale in mente sarebbe rappresentato dai Meta Ray-Ban. Xiaomi mirerebbe quindi ad un dispositivo commerciale (e commerciabile), quindi non un prototipo. L’azienda starebbe collaborando con Goertek, leader del settore elettroacustico e proprietario di Dynaudio (dal 2014) mentre l’uscita sarebbe prevista nel secondo trimestre del 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le