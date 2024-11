La rivoluzione “arrotolabile” si fa più vicina: il nuovo display LG si estende fino a 18″!

Il settore dei display è tutt’altro che statico e anche se dal punto di vista commerciale le cose si muovono lentamente, sotto la superficie i lavori continuano senza sosta. LG ha perfezionato il suo prototipo di display allungabile, una soluzione in grado di estendersi fino a 18″ e che – di conseguenza – apre le porte a diversi scenari.

Il display allungabile di LG fa un balzo in avanti: ecco l’ultima versione e come potrebbe rivoluzionare il mondo tech

Crediti: LG

Nel 2022 LG ha mostrato per la prima volta il suo display allungabile: si trattava di un modello pensato per varie tecnologie (ma non smartphone), viste anche le dimensioni, ossia un pannello flessibile in grado di passare da 12″ a ben 14″. La versione presentata nel 2024 cambia ulteriormente le cose: da una percentuale di allungamento del 120% il nuovo display sale fino al 150% ed è in grado di passare da una base di 12″ ad un massimo di 18″. Il display ha una densità di 100 PPI ed è una soluzione RGB completa, realizzata con tecnologia micro LED. Per migliorare l’elasticità del suo pannello, LG ha optato per un nuovo sistema di cablaggio ed un particolare substrato di silicio. In termini di resistenza, lo schermo è pensato per reggere fino ad un massimo di 10.000 “allungamenti”.

Crediti: LG

Ovviamente parliamo ancora una volta di un prototipo, ma viste le dimensioni gli scenari solo molteplici. Impossibile non pensare a tablet e notebook futuristici, mentre è la stessa LG a svelare alcune applicazioni; questo display potrà essere utilizzato all’interno delle auto, oppure come pannello di controllo e così via. Insomma, da un lato applicazioni consumer e dall’altro anche in relazione ad un utilizzo business.

Crediti: LG

I display estensibili o elastici trovano una naturale applicazione anche nel mondo degli smartphone: Lenovo ha presentato un prototipo targato Motorola, OPPO X 2021 è stato un concept funzionante mandato anche in prova mentre voci sempre più insistenti riportano che Samsung lancerà un suo smartphone “arrotolabile”.

