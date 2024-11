Un grosso brand dirà addio ai pieghevoli: forse abbiamo un indiziato

C’è chi afferma che gli smartphone pieghevoli siano un po’ come i televisori 3D: una trovata tecnologica tanto intrigante quanto costosa, su cui frequentemente ci si interroga sull’effettiva utilità, specie alla luce della loro fragilità. Checché se ne dica, i numeri parlano chiaro: anche se è un settore in crescita, le previsioni parlano di un 2024 in cui i foldable rappresenteranno una fetta piccolissima del mercato globale. Per questo, non sorprende che stiano circolando voci di corridoio secondo cui un grosso brand starebbe per fermarne la produzione.

Il mercato degli smartphone pieghevoli starebbe per dire addio a uno dei brand principali

Premessa: oltre a essere cinese, la fonte che riporta in esclusiva il rumor non è fra le più note, pertanto prendiamolo con le dovute pinze. Fatta questa premessa, si parla di come una compagnia avrebbe “nuovamente sospeso” la sua linea di smartphone pieghevoli “di grandi dimensioni“, facendo sottintendere che si parli di quelli con formato smartphone/tablet anziché dei flip phone, che ne starebbe “riprogrammando internamente il posizionamento” e che avrebbe scelto di sospenderne il rilascio per il 2025.

Non vengono fatti nomi specifici, ma escludiamo con una certa sicurezza marchi come Samsung, Motorola e Honor, gli unici che stanno puntando con un certo vigore al mercato globale dei pieghevoli; escludiamo anche Huawei, che domina le vendite, e Xiaomi, che è recentemente sbarcata in occidente col suo primo MIX Flip poco dopo aver lanciato l’ultimo MIX Fold 4.

Le maggiori indiziate sono quindi OPPO e vivo, su cui già in passato si era vociferato della loro possibile uscita dal mondo degli smartphone pieghevoli. Nel caso di OPPO, è passato oltre un anno dal lancio della serie Find N3, mentre in quello di vivo abbiamo visto X Fold 3 Pro non troppi mesi fa ma da X Flip è passato un anno e mezzo. Anche sui prossimi OPPO Find N5 e vivo X Fold 4 aleggia una certa incertezza: si rumoreggiava che il loro lancio fosse stato rinviato dal 2024 al 2025, ma in altre occasioni è spuntata l’ipotesi della cancellazione.

