Redmi K80 Pro x Lamborghini: la Champion Edition è ufficiale!

La gamma di punta della casa di Lei Jun è ora al completo (almeno per quanto riguarda il 2024): insieme alla famiglia Xiaomi 15 abbiamo assistito al lancio della serie K80, ma c’è un’ultima sorpresa. Anche a questo giro c’è spazio per Redmi K80 Pro Champion Edition, una versione speciale che ormai è tradizione, pensata e realizzata insieme a Lamborghini Squadra Corse: ecco tutti i dettagli tra novità, differenze con modello classico e il prezzo in patria!

Redmi K80 Pro Champion Edition in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Sia Redmi K70 Pro che K70 Ultra hanno avuto una versione a tema Lamborghini Squadra Corse (in collaborazione con il celebre marchio) ed ora è la volta dell’ultimo arrivato. Redmi K80 Pro Champion Edition rinnova la partnership con Lamborghini ed offre ancora una volta un design unico, ispirato alle auto da corsa.

Crediti: Redmi

Presentato insieme ai nuovi K80 e K80 Pro, il modello Champion non cambia in termini di specifiche: l’unica differenza riguarda il lato estetico e si riflette anche nella confezione (realizzata ad hoc e contenente vari gadget ed accessori marchiati Lamborghini).

Crediti: Redmi

L’edizione speciale Redmi K80 Pro Champion è disponibile in patria nella sola configurazione da 16 GB/1 TB, nelle colorazioni Green o Dark Grey, al prezzo di circa 653€ al cambio attuale (ossia 653 CNY).

Redmi K80 Pro Champion Edition – Scheda tecnica

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.39 mm con un peso 217 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

16 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0)

con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0) selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

