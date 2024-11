Con lo speaker BlitzWolf BW-WA8 si fa festa ovunque: ecco la cassa portatile, potente ed economica

Il periodo delle festività natalizie è sempre più vicino e se siete amanti delle canzoncine tipiche, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di cantarle ovunque con i vostri amici. Per farlo basterà una semplice, ma potente, cassa portatile come la BlitzWolf BW-WA8 che oggi grazie a Banggood è ancora più economica.

BlitzWolf BW-WA8: 10W, Bluetooth 5.3 e batteria da 1.800 mAh per soli 17€!

Crediti: BlitzWolf

BlitzWolf BW-WA8 è uno speaker portatile con driver da 57 millimetri in grado di produrre una potenza di ben 10 W. La cassa ha un design cilindrico allungato, con una strip LED sulla parte superiore che crea giochi di luce in base alla musica riprodotta. In questa zona, inoltre, troviamo anche la plancia di comando con i tasti per l’accensione/spegnimento, la riproduzione e la regolazione del volume.

Lo speaker può essere utilizzato in portabilità grazie alla batteria da 1.800 mAh che garantisce fino a 6 ore di riproduzione musica senza interruzioni. Per riprodurre la propria musica preferita, inoltre, è possibile utilizzare la connessione Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone o al PC, oppure il cavo AUX per il collegamento di altri dispositivi. Questo modello, inoltre, permette anche di collegare una scheda micro SD per la riproduzione dei file offline.

BlitzWolf BW-WA8 è disponibile oggi al prezzo di 17.34€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione è inclusa nel prezzo ed avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online.

