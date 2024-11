Redmi K80 e K80 Pro ufficiali: tutta la potenza dei chipset Snapdragon per i nuovi flagship

Il momento è finalmente arrivato: dopo tanti rumor, con un evento dedicato Redmi ha finalmente svelato la nuova serie K80 che potrà sfruttare il meglio della tecnologia di Qualcomm e le innovative batterie al silicio carbonio. Redmi K80 e K80 Pro sono disponibili da oggi in Cina e si propongono come dei veri e propri flagship a prezzi piuttosto contenuti.

Redmi K80 e K80 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: Redmi

Il design dei nuovi Redmi K80 e K80 Pro resta praticamente invariato rispetto a quello della precedente generazione, con scocca in metallo e cover posteriore in vetro, con l’unico cambiamento rappresentato dall’isola per la fotocamera che perde la forma rettangolare per far spazio ad blocco circolare allineato a sinistra con LED a pillola ad affiancarlo. Vengono mantenute anche le colorazioni con stile marmoreo, con il K80 che viene proposto nelle varianti bianco, nero, verde e azzurro, mentre il K80 Pro sostituisce la versione azzurra della scorsa generazione con un’inedito verde, affiancando le versione nere e bianche.

Sia per Redmi K80 che per Redmi K80 Pro abbiamo a disposizione un display TCL M9 AMOLED da 6.67″ con risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel), 120 Hz di refresh rate, 526 PPI ed una luminosità massima pari a 3200 nit. In questo caso viene offerto il supporto per una profondità di colore a 12 bit su gamma P3 e tecnologie HDR 10+, HDR Vivid e Dolby Vision. Entrambi gli smartphone sono certificati IP68 e IP69.

Specifiche tecniche

Crediti: Redmi

Per entrambi i dispositivi troviamo una dotazione di fascia alta, con Redmi K80 che guadagna un chipset Snapdragon 8 Gen 3 (TMSC 4nm) con tagli da 12/16 GB di RAM LPDDR5x e 256/512 GB + 1 TB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0. Alle alte prestazioni offerta da questo equipaggiamento di prim’ordine viene affiancata una batteria al silicio-carbonio da ben 6.550 mAh, con ricarica rapida da 90W che grazie ai nuovi chip Surge P3 e Surge G1 permette di avere temperature sempre basse per un ciclo vitale dell’unità decisamente più lungo, ma senza il supporto per la ricarica wireless.

Per la connettività, lo smartphone sfrutta il Wi-Fi 7 abbinato al Bluetooth 5.4, con il supporto per la rete cellulare 5G con DualSIM. Non mancano GPS (Galileo/GLONASS/QZSS) e NFC, mentre per il comparto audio abbiamo a disposizione i doppi speaker stereo con Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

Redmi K80 Pro, invece, è alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Elite (TSMC 3nm) con una velocità di clock massima pari a 4.32 GHz. Anche in questo caso, i tagli di memoria prevedono 12/16 GB di RAM RAM LPDDR5x e 256/512 GB + 1 TB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0m, ma questa volta con una batteria al silicio-carbonio meno capiente ma con una maggiore velocità di ricarica. L’unità da 6.000 mAh, infatti, può sfruttare una ricarica rapida via USB-C da 120W e ricarica wireless da 50W.

Per il top di gamma migliora il comparto connettività: troviamo infatti il Wi-Fi 7 affiancato dal Bluetooth 6.0, con rete cellulare 5G su DualSIM, GPS (Galileo/GLONASS/QZSS) e NFC.

Entrambi i dispositivi possono sfruttare per la prima volta, inoltre, il lettore d’impronte digitali sotto lo schermo ad ultrasuoni che velocizza e rende più preciso lo sblocco dello smartphone. Sia Redmi K80 che K80 Pro sono, ovviamente, alimentati da Xiaomi HyperOS 2 basato su Android 15.

Fotocamera

Crediti: Redmi

Redmi K80 è equipaggiato con una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP, con sensore principale Light Fusion 800 (f/1.6), Xiaomi AISP 2.0 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A supporto troviamo, inoltre, il sensore ultra-wide da 120° e la macro per gli scatti ravvicinati. La selfie-camera, invece, mette a disposizione un sensore da 20 MP OmniVision OV20B40.

Per Redmi K80 Pro, invece, è stata scelta una configurazione da 50 + 32 + 50 MP: il sensore principale da 1/1.55″ è il medesimo Light Fusion 800 (f/1.6) con OIS + EIS, mentre per i sensori ausiliari abbiamo a disposizione un Samsung S5KKD1 ultra-wide da 120° (f/2.2) con lente periscopica con zoom da 2.5x e un sensore Samsung S5KJN5 per le macro. Resta invariato invece il sensore per la fotocamera frontale, anche in questo caso un OmniVision OV20B40 da 20 MP.

Schede tecniche

Redmi K80 – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.12 mm con un peso 206 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB , 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

, di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.550 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro

con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera OV20B40 da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Redmi K80 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.39 mm con un peso 217 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB , 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5

con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e con zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Prezzo e disponibilità

Crediti: Redmi

Redmi K80 e Redmi K80 Pro sono disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di circa 330€ (2499 yuan) per la versione base e circa 485€ (3699 yuan) per il modello top di gamma.

Redmi K80 12/256 – 2499 yuan

Redmi K80 12/512 – 2899 yuan

Redmi K80 16/256 GB – 2699 yuan

Redmi K80 16/512 GB – 3199 yuan

Redmi K80 16 GB / 1 TB – 3599 yuan

Redmi K80 Pro 12/256 GB – 3699 yuan

Redmi K80 Pro 12/512 GB – 3999 yuan

Redmi K80 Pro 16/512 GB – 4299 yuan

Redmi K80 Pro 16 GB / 1 TB – 4799 yuan

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!