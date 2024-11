Samsung Galaxy S25 Ultra: leak svela il design e delude le aspettative

A combattere i vari top di gamma che sono venuti alla luce ultimamente nel mondo smartphone, tra qualche mese ci sarà Samsung Galaxy S25 Ultra. Il flagship della prossima line-up del colosso sudcoreano è certamente uno dei più attesi e fino ad oggi le varie indiscrezioni e rumor hanno contribuito a tracciare già un profilo più o meno plausibile sia in merito alle sue specifiche che al design. In queste ore sarebbero spuntate in rete nuove immagini a dare un ennesimo assaggio di quel che sarà la sua estetica.

Samsung Galaxy S25 Ultra compare in nuove immagini render con le cover e sembra molto simile ad S24 Ultra

Crediti: Roland Quandt @ X (Ex Twitter)

Nel coso dei mesi si sono susseguite varie indiscrezioni sul design di Samsung Galaxy S25 Ultra: da una parte si vocifera di un cambiamento deciso dell’estetica con forme molto meno spigolose mentre dall’altro abbiamo a che fare con un look parecchio simile a quello attuale (anche se con linee più morbide rispetto a Galaxy S24 Ultra). Le ultime novità arrivano da Roland Quandt (insider molto affidabile) e fanno propendere per la seconda ipotesi. Secondo quanto riportato nelle ultime ore infatti, Galaxy S25 Ultra potrebbe essere molto simile al suo predecessore.

Il leaker ha pubblicato le presunte immagini di alcune cover in silicone destinate all’intera gamma. A parte alcune modifiche quasi impercettibili alle dimensioni, non dovrebbe cambiare poi così tanto: il modello base e la variante Plus dovrebbero infatti essere praticamente identici ad S24 ed S24+. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S25 Ultra, le voci parlavano di un addio sicuro all’iconico design squadrato in favore di angoli arrotondati, ma le immagini suggeriscono solo una leggera curvatura che a quanto pare non porterà il prodotto a distinguersi in maniera particolare dal suo predecessore. Tuttavia dovrebbe risultare più comodo da impugnare visto che stavolta la struttura appare meno spigolosa.

Per quanto concerne il display, dovrebbe essere totalmente piatto con una leggera riduzione delle cornici. Qualcuno dunque potrebbe restare deluso dal design, tuttavia per ora si tratta solo di indiscrezioni (anche se plausibili). Comunque mancano ancora alcuni mesi all’evento ufficiale che dovrebbe avere luogo tra gennaio e febbraio 2025.

