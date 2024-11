SCONTI GRAN FINALE da Unieuro: minimo per OPPO Find X8 Pro e Pixel 9 Pro, e tante altre occasioni!

Siamo alla vigilia del Black Friday e dopo un lungo periodo di offerte eccoci all’evento principale di Unieuro: si parte con gli SCONTI GRAN FINALE, una serie di occasioni imperdibili sul meglio della tecnologia, con un risparmio del 25% su tantissimi prodotti! Ecco come funziona l’iniziativa e come fare per mettere le mani su OPPO Find X8 Pro e Pixel 9 Pro al miglior prezzo!

Unieuro dà il via agli SCONTI GRAN FINALE, l’evento di chiusura del Black Friday: ecco come funziona la nuova promo!

Il Black Friday 2024 entra finalmente nel vivo con gli SCONTI GRAN FINALE di Unieuro: fino al 1 dicembre è possibile ricevere uno sconto del 25% al carrello, su una spesa minima di almeno 199€. La promo è valida anche su prodotti già scontati, per un doppio risparmio! I prezzi mostrati sul sito, quindi, non sono quelli finali: la cifra ghiotta viene mostrata direttamente all’interno del carrello, quindi prima di procedere con il checkout. Tra le offerte più allettanti segnaliamo Google Pixel 9 Pro a 824,25€ mentre il nuovo top di gamma di OPPO gioca al ribasso fin dal debutto: il prezzo di OPPO Find X8 Pro scende a 899,9€!

