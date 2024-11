OPPO Find X8 Pro con ColorOS 15 in arrivo in Italia: abbiamo la data d’uscita

Ad ottobre OPPO ha presentato in Cina sia la nuova versione della sua interfaccia proprietaria che i top di gamma di ultima generazione della serie Find. Ora OPPO Find X8 e Find X8 Pro sono pronti per il lancio Global, in Europa e in Italia, ovviamente con ColorOS 15: ecco svelata la data di presentazione!

OPPO Find X8 e Find X8 Pro: data di presentazione per l’Italia, con la nuova ColorOS 15

Crediti: OPPO

Il lancio di OPPO Find X8 e Find X8 Pro in versione Global è fissato per il 21 novembre: il debutto avverrà a livello internazionale, ma da quanto si apprende dal comunicato ufficiale, sembra che in Europa e in Italia arriverà solo il fratello maggiore. Il modello Pro sarà presentato nel corso di un evento a Milano: si tratta di un flagship di ultima generazione, con a bordo il Dimensity 9400, chipset di punta realizzato da MediaTek. Tra le altre caratteristiche abbiamo un display da 6,78″ con bordi micro curvi, una fotocamera con doppio teleobiettivo a periscopio (con zoom AI), la collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico, una batteria al silicio-carbonio da 5.910 mAh e ovviamente l’interfaccia ColorOS 15 di OPPO (qui trovate la roadmap ufficiale per il mercato cinese).

OPPO Find X8 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi

Certificazione IP68/IP69

Colorazioni Starry Black, Breeze Blue e Light White

Display Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico

AMOLED a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR

comunicazione satellitare opzionale

opzionale Speaker stereo e motore di vibrazione X-Axis

Android 15 e ColorOS 15

Android 15 e ColorOS 15 Fotocamera posteriore da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

(f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

