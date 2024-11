Pixel 9 è imperdibile: -22% di sconto da Unieuro per il Singles Day!

L’evento dedicato al Singles Day 11.11 di Unieuro vede protagonisti tantissimi prodotti tech, con uno sconto del 22% (anche su articoli già scontati). Tra le occasioni imperdibili troviamo anche Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro: gli ultimi top di gamma Android partono da un prezzo davvero niente male grazie l’iniziativa per la Festa dei Single!

Unieuro Singles Day 11.11: occasione top per Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, imperdibili a questo prezzo

Pixel 9 e 9 Pro – Crediti: Google

Il modello base della serie, Pixel 9, parte da soli 701€: la promozione di Unieuro per il Singles Day 11.11 ti permette di ricevere uno sconto del 22% su una spesa minima di 199€ e il flagship di Google rientra senza problemi nell’iniziativa. Lo sconto viene applicato direttamente al checkout, quindi è necessario prima inserire il prodotto nel carrello. Anche Google Pixel 9 Pro è in sconto, in questo caso a partire da 857€. E per gli amanti dei telefoni in formato maxi segnaliamo che anche la versione Pixel 9 Pro XL è disponibile ad un prezzo davvero interessate! Vuoi saperne di più prima dell’acquisto? Allora ecco la nostra recensione dei modelli base e Pro!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le