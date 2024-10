OPPO Find X8 e Find X8 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

Siamo sempre più vicini alla presentazione di OPPO Find X8 e Find X8 Pro, i due nuovi top di gamma che cambieranno ancora una volta la strategia dell’azienda cinese. La scorsa generazione è rappresentata da Find X7 e X7 Ultra, mentre in precedenza c’erano sì un modello base e uno Pro ma a questo giro l’impressione è che ci sarà anche un terzo modello, Find X8 Ultra. Nell’attesa di scoprire se sarà effettivamente così, scopriamo tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d’uscita dei nuovi flagship OPPO.

OPPO Find X8 e Find X8 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Find X8 Find X8 Pro

Nelle colorazioni Starry Black, Breeze Blue, Light White e Bubble Pink, OPPO Find X8 prenderà quanto visto con Find X7 e lo adatterà ai tempi che corrono. Mi riferisco al suo profilo piatto, sia che si parli del frame laterale che dello schermo, mettendo da parte le curvature che sono sempre più rare nel mondo degli smartphone, per una scocca certificata IP68/69 che sarebbe spessa 7,85 mm per 193 grammi di peso.

Cambierebbe anche l’estetica del modulo fotografico, pur mantenendo l’attuale posizione centrale dell’oblò che contiene i vari sensori. Lo stesso varrà per OPPO Find X8 Pro, che sarebbe disponibili nei colori Starry Black, Breeze Blue e Light White. Questo modello sarebbe più grande: spessore di 8,24 mm, peso di 215 g ma anche un profilo leggermente curvo, sia davanti che dietro.

A proposito di display, Find X8 avrebbe dalla sua un pannello Tianma di tipo OLED da 6,59″, mentre Find X8 Pro uno di marca BOE da 6,78″, ambedue con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nits, touch screen funzionante anche da bagnato, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico integrato.

Specifiche tecniche e fotocamera

La piattaforma hardware sarebbe la stessa, ovvero il nuovissimo MediaTek Dimensity 9400 realizzato da TSMC a 3 nm. Dentro c’è una CPU octa-core (1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720) e una GPU Immortalis-G925 MC12, assieme a memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0.

Cambiando le dimensioni cambia anche l’amperaggio della batteria, da 5.630 mAh su Find X8 e da 5.910 mAh su Find X8 Pro, ambedue settati su una ricarica Super VOOC da 80W così come supporto wireless 50W. Il software sarà basato su ColorOS 15 e Android 15, e il resto delle specifiche comprenderebbe speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 7, sensore IR, motore di vibrazione X-Axis, NFC e tecnologia BeaconLink per chiamate Bluetooth senza rete telefonica.

Chiudiamo con la fotocamera Hasselblad, che su Find X8 sarebbe una tripla 50+50+50 MP con sensore primario Sony LYT-600 con OIS, ultra-grandangolare Samsung JN5 e teleobiettivo periscopiale 3x Sony LYT-600 con OIS. A bordo di Find X8 Pro troveremmo una più avanzata 50+50+50+50 MP con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare Samsung JN5, teleobiettivo periscopiale 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopiale 6x Sony IMX858 con OIS.

Entrambi avrebbero una fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP, mentre solamente il modello Pro sarà dotato del tasto Cattura, che similarmente a quello di iPhone 16 servirà come tasto fisico per utilizzare la fotocamera.

Prezzo e data d’uscita

La data di presentazione di OPPO Find X8 e Find X8 Pro è ufficialmente fissata per il 24 ottobre, per un evento che avrà luogo inizialmente in Cina mentre per il mercato Global bisognerà attendere, anche se non sappiamo ancora quanto così come non conosciamo ancora i prezzi di vendita.

