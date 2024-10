DAZN blocca Google Drive: altro pasticcio di Piracy Shield e interviene AGCOM

Da ormai diversi mesi le autorità e le principali Pay TV stanno approntando sempre più miglioramenti da apportare a Piracy Shield, la piattaforma che è in grado di bloccare flussi e segnali pirata che trasmettono contenuti a pagamento in maniera indebita. DAZN è una delle parti più attive in merito, ma cosa succederebbe se dovesse sbagliare nel trasmettere delle segnalazioni al suddetto scudo anti-pirateria? In realtà è proprio quello che è accaduto e che ha portato AGCOM ad intervenire in maniera perentoria.

DAZN sbaglia con Piracy Shield e manda down Google Drive: interviene AGCOM

DAZN, così come tutte le altre parti in causa, è abilitata a fornire segnalazioni alla piattaforma Piracy Shield che a sua volta si occupa di bloccare il presunto segnale streaming pirata. Tutto bene, se non fosse che questa volta il colosso dello streaming ha sbagliato: secondo quanto riportato ufficialmente, le segnalazioni di blocco erano riferite a Google Drive, chiaramente per errore. Questo ha comportato un blocco di ben 6 ore al celebre servizio web di Big G (che in passato ha dovuto rimuovere app dannose dal Play Store) dedicato all’archiviazione dei dati, causando non pochi disagi agli utenti.

Proprio per questo motivo è stato necessario l’intervento di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che ha provveduto a diffidare DAZN in qualità di segnalatore accreditato sulla piattaforma Piracy Shield. L’ente dunque ha invitato il colosso dello streaming a prestare la massima attenzione nel presentare le sue istanze di blocco e anche nella raccolta delle relative prove. In caso di inottemperanza a queste linee guida, l’autorità si riserva di adottare i dovuti provvedimenti. Questo incidente di percorso non va comunque ad inficiare sull’attività della piattaforma anti-pirateria, la quale si è resa protagonista disabilitando 25.000 domini e oltre 7000 indirizzi IP attribuiti a trasmissioni streaming illegali.

