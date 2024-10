A distanza di vari mesi dal debutto della serie Reno 12, OPPO torna a far parlare di sé con i suoi flagship di ultima generazione. Ecco dove comprare OPPO Find X8 e Find X8 Pro, due dispositivi che puntano in alto sia in fatto di stile che di performance!

OPPO Find X8 e Find X8 Pro: dove comprare i top di gamma di nuova generazione

Crediti: OPPO

I nuovi top di gamma targati OPPO arrivano con un comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad e il chipset Dimensity 9400, ultima soluzione di punta realizzata da MediaTek. Eleganti e stilosi, i due telefoni non si fanno mancare nulla: il modello Pro ha uno schermo con micro-curvature, entrambi sono impermeabili e montano un teleobiettivo per gli scatti da lontano (il fratello maggiore ha ben due teleobiettivi con zoom a periscopio). Scopri dove comprare OPPO Find X8 e X8 Pro e risparmia con il nostro coupon esclusivo!

GizTop

In basso trovi il link all’acquisto e – se disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Domande frequenti sulla serie vivo X200

OPPO Find X8/X8 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, disponibile in cinese, inglese ed altre lingue asiatiche. OPPO Find X8/X8 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OPPO Find X8/X8 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OPPO Find X8/X8 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono desiderato.

Scheda tecnica

Dimensioni 157,35 x 74,33 x 7,85/7,95 mm per un peso di 193 grammi (Find X8) 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi (Find X8 Pro)

Certificazione IP68/IP69

Colorazioni Starry Black, Breeze Blue, Light White e Bubble Pink (Find X8) Starry Black, Breeze Blue e Light White (Find X8 Pro)

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K (2.760 × 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico (Find X8) Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico (Find X8 Pro)

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria 5.630 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

Fotocamera 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.6) con Sony LYT-600 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR, Speaker stereo e comunicazione satellitare opzionale (solo Find X8 Pro)

opzionale (solo Find X8 Pro) Android 15 e ColorOS 15

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le