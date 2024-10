OPPO Find X8 e Find X8 Pro sono ufficiali ed arriveranno presto anche in Italia

La casa cinese ha annunciato il debutto in patria dei nuovi OPPO Find X8 e Find X8 Pro: i top di gamma di ultima generazione arriveranno anche in versione Global, ma bisognerà pazientare ancora. Ecco tutti i dettagli e la conferma ufficiale da parte della compagnia.

OPPO Find X8 e Find X8 Pro arrivano in Cina: confermato anche il debutto Global

Find X8 Pro – Crediti: OPPO

Era nell’aria da mesi ma ora OPPO ha deciso di ribadire il concetto: OPPO Find X8 e Find X8 Pro arriveranno anche in versione Global, anche se ulteriori dettagli verranno rivelati prossimamente. “La serie Find X8 stabilisce un nuovo standard per l’eccellenza degli smartphone, combinando il nostro avanzato sistema di fotocamere Hasselblad Master con prestazioni di ultima generazione, tecnologia avanzata della batteria e un importante passo avanti per l’AI di OPPO all’interno di ColorOS 15. La fotocamera di Find X8 è un’eccellenza che permette di superare i limiti del settore grazie all’ incredibile zoom. Inoltre, OPPO Find X8 si distingue per essere incredibilmente sottile e leggero, pur offrendo performance potenti su tutti i fronti.” afferma Pete Lau, SVP e Chief Product Officer dell’azienda.

Crediti: OPPO

I top di gamma sono entrambi mossi dalla ColorOS 15, ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria di OPPO. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, OPPO Find X8 monta uno schermo AMOLED piatto da 6,59″, è dotato di un profilo dritto e quattro colorazioni differenti. C’è un lettore d’impronte sotto lo schermo, una luminosità al top (4.500 nit) e refresh rate a 120 Hz. Il fratello maggiore OPPO Find X8 Pro è dotato del medesimo display, ma con dimensioni più ampie (6,78″) e una formato Micro Quad Curved, ossia con micro curvature su tutti i quattro i lati.

Crediti: OPPO

Entrambi sono mossi dal Dimensity 9400 di MediaTek e presentano il supporto alla ricarica wireless da 50W. Il modello standard presenta una tripla fotocamera da 50 MP con tanto di teleobiettivo a periscopio ma la variante Pro alza il tiro con quattro sensori; inoltre ci sono due teleobiettivi periscopici (uno per i ritratti ed uno per gli scatti da lontano). Il prezzo della serie parte da 546€ al cambio (in Cina) ma non ci sono ancora indizi in merito a quanto costeranno in Italia. Per sapere tutto sulla gamma OPPO Find X8 date un’occhiata al nostro approfondimento.

