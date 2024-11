iPhone 16 e 16 Pro subito in sconto: si scende sotto gli 800€ con il coupon eBay!

I nuovi iPhone 16 di Apple sono arrivati sul mercato soltanto poche settimane fa, ma grazie ad eBay è già possibile acquistarli con un ottimo sconto e risparmiare. Con il coupon di settembre, infatti, i nuovi smartphone di Cupertino ottengono il loro primo sconto: se stavi aspettando il primo ribasso, questo è il tuo momento!

Primo ribasso per iPhone 16: ecco come risparmiare con il coupon eBay

Crediti: Apple

I nuovi iPhone 16 sono disponibili oggi in sconto su eBay grazie al nuovo codice sconto “SMARTNOV24” con spedizione gratuita da venditore affidabile. In offerta troviamo tutte le colorazioni, con sconti fino a 160€! Di seguito la lista di tutti i modelli in versione da 128 GB.

iPhone 16 128 GB, bianco: 797.99€ invece di 959.99€

invece di 959.99€ iPhone 16 128 GB, rosa: 796.09€ invece di 962.99€

invece di 962.99€ iPhone 16 128 GB, verde teal: 797.99€ invece di 962.99€

invece di 962.99€ iPhone 16 128 GB, blue oltremare: 797.99€ invece di 959.99€

invece di 959.99€ iPhone 16 128 GB, nero: 796.09€ invece di 959.99€

invece di 959.99€ iPhone 16 Pro 128 GB, titano sabbia: 1139.90€ invece di 1199.90€

