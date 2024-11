Libera la tua creatività: stampanti 3D e mini PC in sconto, si parte da meno di 190€!

Arriva l’appuntamento del giorno con le offerte dello store Geekbuying, a questo giro con tre prodotti da tenere d’occhio. Il prezzo scende in offerta lampo ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al coupon dedicato ad ogni articolo; inoltre in tutti i casi è presente la spedizione gratis direttamente dall’Europa, per la massima celerità! Le stampanti 3D Creality Ender-3 V3 Plus e FLSUN SR, insieme al mini PC OUVIS F1A ti aspettano a prezzo stracciato (a partire da soli 189€).

Le stampanti 3D Creality Ender-3 V3 Plus e FLSUN SR sono in sconto su Geekbuying e c’è anche un’offerta bonus

Crediti: Creality

Creality Ender-3 V3 Plus è una stampante 3D di fascia media, ideale sia per nuovi utenti che per veterani della stampa tridimensionale. Si tratta di un modello a filamento, con una superficie di lavoro da 300 x 300 x 300 mm, una velocità massima di 600 mm/s e accelerazione massima di 20.000 mm/s2, sistema di movimento Core XZ, funzione di auto-calibrazione e non solo. La stampante presenta uno schermo touch da 4,3″ mentre la connettività wireless consente di sfruttare anche l’app per smartphone di Creality. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

Crediti: FLSUN

Anche nel caso di FLSUN SR siamo alle prese con una stampante 3D, ma stavolta con caratteristiche che la rendono perfetta per neofiti. Il dispositivo ha dimensioni molto più compatte, è semplice da montare ed utilizzare e costa solo 189€: insomma, una stampante 3D versatile ed economica per cominciare (o per chi necessita di una soluzione low budget). Il modello Super Racer è dotato di una struttura elegante in metallo, tecnologia Delta, un estrusore a doppio ingranaggio, un hot-end Volcano con due turboventole ed una ventola di raffreddamento preinstallate, una base riscaldata (con piano in vetro sfoderabile), un braccio parallelo in fibra di carbonio 3K ad alta resistente ed un pannello touch a colori da 3,5“.

Crediti: OUVIS

La nostra panoramica delle offerte del giorno di Geekbuying termina con un’occasione davvero niente male: il mini PC OUVIS F1A scende a poco meno di 500€ con coupon (e ovviamente c’è la spedizione EU gratis). Si tratta di un terminale compatto, dal design minimale ed elegante, con connettività Wi-Fi 6 ed un processore di punta (Intel Ultra 7 155H), il tutto supportato da 16 GB di RAM DDR5 e storage SSD da 1 TB. Questo mini PC è adatto ad attività d’ufficio, di grafica, si presta al pacchetto Windows AI e strizza l’occhio anche al gaming basilare!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le