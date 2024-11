Nothing anticipa il Black Friday: smartphone e indossabili in sconto su Amazon!

Mancano ancora alcune settimane al Black Friday, eppure gli sconti sono già iniziati: ci siamo lasciati alle spalle in Singles Day ed ora è tempo di scaldare i motori in vista del fatidico venerdì nero. Le offerte di Nothing in occasione del Black Friday sono attive fin da ora, sia su Amazon che tramite lo store ufficiale del brand: smartphone (economici e di fascia alta), auricolari true wireless e smartwatch sono in promo a prezzi stracciati!

Black Friday Nothing e CMF: tante occasioni imperdibili nello store ufficiale e su Amazon

Gli sconti Nothing per il Black Friday 2024 dureranno fino al 1 dicembre e – come evidenziato anche in apertura – riguardano sia lo shop del brand su Amazon che il sito ufficiale. Inoltre le occasioni comprendono anche i prodotti a marchio CMF, il sub-brand di Nothing che si è distinto con il suo Phone 1, telefono caratterizzato da un design unico nel suo genere. Di seguito trovate gli sconti di Amazon, validi su tutti i dispositivi della casa di Carl Pei. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Nothing Ear cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT, Audio Hi-Res, Cancellazione attiva del rumore intelligente, Equalizzatore avanzato e fino a 40.5... 135,00€ 119,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT, Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB, Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di... 82,99€ 69,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (2a) 8+128GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero 349,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (2a) 12+256GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero 399,00€ 349,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (2a) Plus 12+256GB - Smartphone con fotocamera frontale da 50 MP, Ricarica rapida da 50 W, Nothing OS 2.6 - Grigio 449,00€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it CMF Phone 1 8+128GB - Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 - Nero 232,49€ 179,90€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Watch Pro 2 Smartwatch con schermo AMOLED da 1.32", 11 giorni di autonomia, Chiamate Bluetooth con riduzione del rumore tramite AI e... 69,00€ 55,00€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale -... 59,00€ 45,00€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Buds - Auricolari wireless, 42 dB ANC, modalità Trasparenza, Tecnologia Ultra Bass 2.0, Audio HD di DIRAC, resistenza all'acqua IP54 e... 37,82€ 32,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 13/11/2024 14:52

