vivo X200 Global: annunciata la data ufficiale, timori per X200 Pro Mini

Ci siamo: i top di gamma cinesi stanno arrivando in occidente, e vivo X200 Global non farà differenza. È stato confermato che a breve avremo OPPO Find X8 e Find X8 Pro, ci sono indizi sul susseguente lancio di Xiaomi 15 e adesso è trapelata quella che dovrebbe essere la data di lancio ufficiale dei flagship vivo in salsa internazionale.

vivo X200 Global ha una data di presentazione, ma X200 Pro Mini potrebbe rimanere in Cina

L’annuncio fuori dai confini della Cina è previsto per il 19 novembre: in precedenza si parlava del 22 novembre, ma non è da escludere che siano entrambe valide. Questo perché vivo è solita gestire i suoi lanci diversamente in base all’area geografica, e le due date potrebbero riferirsi a due aree diverse. Non sappiamo se fra queste rientri anche l’Italia, anche perché in precedenza si era indicato gennaio 2025 come data papabile per la nostra nazione.

Oltre alla data, l’altro rumor che segue la serie vivo X200 riguarda quali modelli usciranno dalla Cina, perché ormai siamo abituati al fatto che i brand cinesi lancino più modelli in madrepatria ma non li portino tutti in occidente, e il perché ve l’ho spiegato in questo approfondimento. La regola varrebbe anche a questo giro, perché dei tre modelli X200 ci sarebbero soltanto vivo X200 e X200 Pro, e questo significherebbe che vivo X200 Pro Mini rimarrebbe un’esclusiva cinese. Non solo: questo non sarebbe vero per tutti i paesi fuori dalla Cina, perché si vocifera che in Italia ci sarebbe solo vivo X200 Pro.

