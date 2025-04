Nuovo design in arrivo per la lockscreen di Android 16: ecco le prime immagini

Android 16 si sta lentamente avvicinando al lancio, ma non tutte le nuove funzionalità sembra essere state svelate delle ultime beta. Con il lancio della quarta versione di test per gli sviluppatori, alcuni utenti hanno scoperto una nuova interfaccia grafica che andrà a caratterizzare il design della lockscreen del sistema operativo.

Maggiore respiro per At a Glance con la nuova lockscreen di Android 16

Crediti: Android Authority

La nuova lockscreen sembrerebbe essere riservata, per il momento, soltanto per gli smartphone Pixel con i cambiamenti principali che riguarderebbero la posizione del widget “At a Glance“. Con l’attuale layout, infatti, il widget viene posizionato appena sopra l’orologio, quando questo è centrato, oppure sotto quando è posizionato in alto. In questo modo, però, le informazioni mostrate vengono spesso tagliate, riducendo l’efficacia stessa del widget.

Per fortuna, però, Google sta lavorando ad un nuovo layout che offre ampio respiro al widget “At a Glance”, posizionando i vari elementi su tutta la lockscreen. La data e il meteo, per esempio, finiscono sempre sotto o di fianco all’orologio, mentre le notifiche vengono mostrate sempre nella parte alta dello schermo.

Il nuovo layout è attualmente nascosto nella Beta 4 di Android 16 e non può essere attivato se non tramite modifica manuale. Al momento, quindi, è impossibile prevedere se Google includerà anche questa funzione nella nuova versione dell’OS oppure se bisognerà aspettare qualche aggiornamento successivo.

