Xiaomi 15 e 15 Pro: ci sono brutte notizie per il prezzo di vendita

Fra poche ore conosceremo finalmente Xiaomi 15 e 15 Pro, i due top di gamma che assieme a OPPO Find X8 e vivo X200 rappresentano le nuove leve della produzione cinese. Dei flagship Xiaomi abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi, passando prima dalle voci di corridoio per finire ai teaser ufficiali, scoprendo buona parte delle loro novità. E quando arrivano nuovi smartphone di riferimento, specie nella fascia alta, la domanda che in molti si fanno è quella relativa al prezzo di vendita.

Il prezzo della serie Xiaomi 15 sarà più alto che in passato, ed è anche colpa di Qualcomm

Xiaomi 15 Pro – Crediti: Xiaomi

Pensate: già a marzo 2024, qualche mese dopo il lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro, i leaker avanzano l’ipotesi che la serie Xiaomi 15 sarebbe stata più costosa. E quella che prima era un’indiscrezione adesso è una notizia ufficiale, perché su Weibo lo stesso co-fondatore Lei Jun ha espresso parole in merito, mettendo le mani avanti su quello che sarà il prezzo a cui verranno proposti i nuovi top di gamma.

Ovviamente mancano le cifre esatte, ma il CEO ha spiegato che sono aumentate le spese in ricerca e sviluppo così come il costo dei componenti hardware. Uno su tutti lo Snapdragon 8 Elite, il primo SoC Qualcomm a 3 nm il cui prezzo si aggirerebbe attorno ai 200$, un salto notevole rispetto ai circa 150$ dello Snapdragon 8 Gen 3 di scorsa generazione; in più, si dice che sul modello base la memoria RAM non partirebbe più da 8 ma da 12 GB.

Anche lo schermo sarà più pregiato, non soltanto per la presenza di cornici più sottili ma anche per l’introduzione del più evoluto sensore ID a ultrasuoni che prenderà il posto di quello ottico. Questo si tradurrebbe in un prezzo di vendita che in Cina passerebbe dai 3.999/4.999 CNY (518/648€) di Xiaomi 14/14 Pro a cifre che si rumoreggia partirebbero da 4.599/52.999 CNY, circa 584/673€.

