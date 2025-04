Nuovi livelli di privacy per WhatsApp: adesso è possibile impedire la condivisione delle chat

Da sempre la privacy e la protezione dei contenuti sensibili sono argomenti molto importanti per le app di messaggistica istantanea, e anche Meta sembra aver molto a cuore la questione. Su WhatsApp, in questi giorni infatti, arriva una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di proteggere i propri dati ed evitare che questi possano essere condivisi fuori dall’app.

Con la Privacy Avanzata della chat, WhatsApp diventa ancora più sicuro

Crediti: Canva

Con un nuovo aggiornamento, Meta ha lanciato ufficialmente la funzione “Privacy avanzata della chat” che permette agli utenti di impedire che i contenuti utilizzati all’interno di WhatsApp vengano portati al di fuori dell’app. Quando questa impostazione è attiva, le chat e i file multimediali non potranno essere esportati, sia dalle chat singole che in quelle di gruppo. Proprio in quest’ultime, infatti, la funzione torna più utile, dato che si potrebbero avere più interazioni con sconosciuti.

Questa nuova funzione può essere attivata direttamente all’interno della chat dove si ha necessità, facendo tap prima sul nome della conversazione ed in seguito attivando l’opzione “Privacy avanzata della chat“. La funzionalità è adesso in fase di rollout per tutti, quindi se non la vedete ancora attiva non dovrete far altro che attendere ancora qualche giorno.

