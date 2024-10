Incredibile ma vero: il nuovo iPad mini 7 soffre ancora di questo problema!

La passata generazione di iPad mini ha sofferto di un fastidioso problema allo schermo che con l’introduzione della nuova versione si sperava potesse essere stato risolto. Purtroppo, però, le prime recensioni del nuovo tablet compatto di Apple hanno evidenziato come il display soffra ancora del cosiddetto “jelly screen“: un fenomeno che crea qualche disagio di troppo agli schermi LCD touchscreen.

Brutte notizie per iPad mini 7: il jelly screen è ancora presente

Crediti: Apple

Il problema del jelly screen è un difetto visivo che può verificarsi sugli schermi LCD, in particolare sui dispositivi touchscreen più grandi come quelli dei tablet. Questo fenomeno è caratterizzato da un effetto di distorsione o “oscillazione” quando si interagisce con lo schermo o si scorre il contenuto, con le immagini o il testo che sembrano ondeggiare o distorcersi come se fossero “fatti di gelatina” (da qui il nome del fenomeno), muovendosi in modo innaturale rispetto all’input dell’utente.

Il fenomeno era particolarmente presente sulla precedente versione, ed anche questo nuovo iPad mini 7 sembra non esserne esente: le prime recensioni del dispositivo, infatti, hanno evidenziato come il problema si ancora presente, nonostante gli upgrade e le migliorie. Chi deciderà di acquistare il nuovo tablet di Apple, quindi, dovrà necessariamente tenere in considerazione anche questo.

