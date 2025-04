Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: quando e dove si terrà il prossimo Unpacked

I prossimi mesi vedranno il ritorno dei top di gamma pieghevoli di Samsung: dopo la valanga di indiscrezioni su specifiche e design ora si parla del debutto. Ecco quando dovrebbero arrivare i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: ormai è un appuntamento fisso ma potrebbero esserci delle sorprese.

Spunta il periodo d’uscita di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, i prossimi top di gamma pieghevoli del brand

Z Fold 6 – Crediti: Samsung

I nuovi flagship pieghevoli arriveranno quest’estate, come da tradizione per la compagnia. Manca ancora una data ma secondo quanto rivelato da una fonte asiatica il prossimo evento Unpacked dedicato a Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 dovrebbe tenersi nella prima settimana di luglio.

Oltre al periodo di lancio (dal 1 al 4 luglio) viene svelata anche la possibile location, ossia New York, la stessa della gamma Z Fold/Flip 4. I precedenti pieghevoli sono stati annunciati a Parigi (Z Fold e Flip 6) e Seoul (Z Fold e Flip 5).

Come al solito manca una conferma ufficiale e al momento si tratta solo di indiscrezioni. Oltre ai foldable dovrebbero essere annunciati anche un nuovo Galaxy Watch e il primo visore con Android XR; per non farci mancare nulla sembra che durante l’evento ci saranno anche delle anteprime dedicate a Galaxy Z Flip FE e al tri-fold Samsung. Inoltre i pieghevoli Z Fold e Z Flip 7 saranno i primi smartphone dell’azienda mossi da One UI 8.

Se volete saperne di più sui prossimi foldable di seguito trovate le schede tecniche leak. Inoltre è stato anche svelato il possibile design: date un’occhiata alle immagini di Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Schede tecniche presunte | Aggiornate al 24 aprile

Samsung Galaxy Z Fold 7

Dimensioni e peso – 158,4 x 143,1 x 4,5 mm (aperto) e 9,5 mm (chiuso)

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8,2″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

Fotocamera da 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera esterna da 12 MP e interna sotto il display da 4 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 con One UI 7

Samsung Galaxy Z Flip 7