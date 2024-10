Samsung lavora ad un Galaxy entry-level 5G: il 4G è al capolinea?

Cosa succederebbe se di punto in bianco Samsung cominciasse a dismettere il 4G in favore di smartphone entry-level con il supporto al 5G? Il prossimo Samsung Galaxy A06 dovrebbe essere il primo modello della gamma A0x ad abbandonare la connettività LTE, tecnologia che le aziende hanno conservato negli anni per tenere i costi dei loro budget-phone più bassi possibile. Potrebbe essere dunque l’inizio di una piccola “rivoluzione” che riuscirebbe di certo ad influenzare il mercato mobile in generale (dato che Samsung è il primo produttore al mondo).

Samsung Galaxy A06, entry level ma con il supporto al 5G: come potrebbe cambiare la serie economica

Samsung Galaxy A06 – Crediti: Samsung

Se gli ultimi modelli Galaxy A05 e A06 (entrambi 4G) sono stati equipaggiati da Samsung con il processore MediaTek Helio G85, non sarà lo stesso per la nuova variante a cui il brand sta pensando. Le ultime indiscrezioni riguardano il presunto Samsung Galaxy A06 5G, versione alternativa basata sul nuovo standard di connettività mobile. Questo modello denota la volontà del produttore di smartphone Android più importante al mondo di compiere un nuovo step: offrire la connettività 5G anche a chi sceglie di risparmiare acquistando un telefono di fascia bassa.

Il dispositivo in questione è apparso nel database GSMA con i numeri di modello SM-A066B/DS e SM-A066M/DS. Sebbene le specifiche complete non siano ancora note, tutto porta a credere che l’azienda non si discosterà poi così tanto dall’attuale modello A06, ad eccezione ovviamente dell’aggiunta del SoC con modem 5G.

Dietro questa strategia dunque ci sono vari aspetti positivi di cui Samsung potrebbe beneficiare, in primis la possibilità di garantire più aggiornamenti software (utilizzando un hardware più recente rispetto ai “vecchi” chipset con 4G). Rendere poi il 5G più ancora più accessibile (con la fascia low cost) consentirebbe all’azienda un aumento della propria quota di mercato. Almeno per il momento non esiste una data di rilascio per il nuovo Samsung Galaxy A06 5G ma sicuramente non mancheranno altre indiscrezioni.

Per quanto riguarda il possibile lancio in Italia, solitamente l’azienda porta alle nostre latitudini i modelli A0Xs, quindi possiamo ipotizzare che ci sarà anche un Samsung Galaxy A06s per altri mercati (tra cui il nostro). Ovviamente si tratta di una possibilità e restiamo in attesa di nuove informazioni.

