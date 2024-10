Samsung Galaxy A25 vs Moto G54: quale comprare?

Samsung Galaxy A25 vs Motorola Moto G54, alle prese con un confronto necessario: si tratta di due tra i medio gamma 5G più apprezzati e venduti in Italia e il motivo è presto detto. Economici, stilosi, con specifiche di tutto rispetto e fotocamere basilari ma con tutto l’occorrente. Ma quale dei due conviene comprare e qual è il miglior prezzo del momento? Andiamo a scoprire le principali differenze e per quale motivo propendere per l’acquisto di uno o dell’altro modello.

Quale smartphone comprare tra Samsung Galaxy A25 vs Motorola Moto G54

Crediti: Samsung

Lo stile di Samsung Galaxy A25 e Moto G54 è molto diverso: il modello Samsung si ispira alla serie Galaxy S, con una fotocamera senza modulo ed un trittico di sensori posizionato direttamente sulla scocca. Frontalmente c’è un display con notch a goccia: di certo è anacronistico per il periodo e la fascia di prezzo, ma si tratta comunque di uno schermo Super AMOLED da 6,5” Full HD+ a 120 Hz. D’altro canto il dispositivo Motorola presenta un design più fresco: c’è un modulo squadrato che contiene una doppia fotocamera, uno schermo con punch hole ma il display è un classico LCD. Scegliendo Samsung, quindi, c’è la qualità di un pannello AMOLED e ovviamente l’Always-on Display. Entrambi montano un lettore d’impronte laterale: sarebbe stato apprezzato uno sforzo in più da parte di Samsung, dato che un pannello AMOLED è in grado di supportare un lettore frontale sotto lo schermo.

Crediti: Motorola

Passando al comparto tecnico, Galaxy A25 si basa sul SoC Exynos 1280 a 5 nm e fino a 2,4 GHz mentre il rivale Moto G54 si affida al Dimensity 7020 di MediaTek (6 nm, fino a 2,2 GHz). Possiamo aspettarci prestazioni piuttosto simili vista la natura mid-range dei chipset; entrambi hanno lo slot micro SD per espandere la memoria e presentano batterie da 5.000 mAh, ma nella ricarica fa meglio Samsung (25W). Quest’ultimo spicca anche per il software preinstallato, ossia Android 14 (Motorola arriva con la versione precedente).

Samsung Galaxy A25 5G Motorola Moto G54 5G Dimensioni 161 x 76,5 x 8,3 mm

197 grammi 161,56 x 73,82 x 7,99 mm

177 grammi Impermeabilità IP52 IP52 Display • Super AMOLED

• flat

• 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)

• 120 Hz • LCD

• flat

• 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 120 Hz Chipset Samsung

Exynos 1280

5 nm TSMC MediaTek

Dimensity 7020

6 nm TSMC CPU 2 x 2,4 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,2 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G6 IMG BXM-8-256 RAM 6 GB di RAM LPDDR4X 8/12 GB di RAM LPDDR4X ROM 128 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 3.0 Micro SD ✔️ ✔️ Raffreddamento Passivo Passivo Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte laterale Fotocamera • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide 120° f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 2 MP macro f/2.4 Selfie 13 MP (f/2.2) 16 MP (f/2.4) Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 25W 15W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi Dual Band Dual Band Bluetooth 5.3 5.3 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou Porta USB Type-C 2.0 USB Type-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ Software al lancio One UI 6

Android 14 My UX

Android 13

Ma quindi quale comprare tra Samsung Galaxy A25 vs Motorola Moto G54? Il prezzo di vendita attuale del primo è di circa 190€ mentre il Motorola si trova intorno ai 146€. Chi cerca un dispositivo completo ed economico non potrà fare a meno di scegliere Moto G54 ma se potete spendere qualche decina di euro in più, Galaxy A25 è una scelta che non fa una piega. Ricarica più veloce, una fotocamera in più (ultra-grandangolare, a parità di sensore principale da 50 MP con OIS), uno schermo AMOLED (l’AOD è sempre una chicca gradita) e Android 14 fin dal debutto. Insomma l’ago della bilancia propende verso Samsung, anche se bisogna ammettere che il notch a goccia è davvero anacronistico; per fortuna che il design posteriore strizza l’occhio ai modelli di punta, risultando sobrio, elegante e convincente. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

