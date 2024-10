iPad Pro con M4 è un flop? Il prezzo potrebbe essere davvero troppo alto

Con il debutto avvenuto nella prima parte del 2024, iPad Pro con chip M4 rappresenta la massima espressione di potenza per i tablet di Apple, ma l’apprezzamento da parte degli utenti sembrerebbe essere calato molto. Un nuovo report, infatti, ha evidenziato come la richiesta per il per flagship della compagnia statunitense sia calata davvero tanto e il prezzo sarebbe la causa pricipale.

iPad Pro con M4 costa troppo: popolarità sempre più in calo per il tablet di Apple

Crediti: Apple

Ross Young, analista di DSCC, ha pubblicato recentemente un nuovo report dove vengono evidenziate le difficoltà incontrate sul mercato dal nuovo iPad Pro con M4. Il tablet top di gamma di Apple era inizialmente partito molto forte, ma con l’avanzare delle settimane la sua popolarità è scemata a tal punto da costringere la compagnia statunitense a rallentare l’approvvigionamento degli schermi OLED per il dispositivo.

Il modello da 13″ sembra essere il principale motivo per la revisione delle stime di vendita, e la causa potrebbe essere il prezzo molto alto per il dispositivo di punta. Il prezzo di partenza di 1.299$ (che in Italia sono diventati 1569€) sembra aver scoraggiato molto gli eventuali acquirenti, che potrebbero aver rivolto le proprie attenzione versione altri prodotti o tablet di altri brand.

Chissà se l’impopolarità di iPad Pro con M4 possa convincere Apple ad un cambio di strategia: dei prezzi più bassi potrebbero sicuramente offrire un significativo boost alle vendite, ma la compagnia statunitense non sembrerebbe essere mai stata incline a cambiamenti di questo genere.

